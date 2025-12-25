Quem era Isabelle Marciniak, joia da ginástica rítmica brasileira morta aos 18 anos

Atleta foi campeã brasileira em 2021. @fprginastica / Instagram / Divulgação

Morreu nesta quarta-feira (24), aos 18 anos, a atleta de ginástica rítmica brasileira, Isabelle Marciniak. Considerada uma joia da ginástica rítmica nacional, ela lutava contra um agressivo linfoma de Hodgkin.

A morte foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica. Isabelle estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Ela era natural de Araucária, na grande Curitiba.

A jovem era considerada uma joia do esporte brasileiro. Em 2021, Isabelle foi campeã do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, realizado em Florianópolis. Ainda de acordo com a publicação da Federação, ela conquistou o título paranaense com o trio adulto do Clube Agir, em 2023.

No entanto, Gabrielle precisou interromper a carreira para se dedicar ao tratamento da doença. Em fevereiro, familiares organizaram uma "vaquinha" para ajudar a custear as despesas com o tratamento de saúde.

O que é o linfoma de Hodgkin