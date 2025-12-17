Quem é Safonov, goleiro do PSG que defendeu quatro pênaltis contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental

Contratado para ser banco de Donnarumma na temporada passada, o atleta ganhou espaço no clube apenas recentemente. Karim Jaafar / AFP

Um russo de 26 anos foi o responsável em evitar que o Flamengo fosse campeão da Copa Intercontinental. Reserva do PSG e principal novidade no confronto, Matvey Safonov defendeu incríveis quatro cobranças de pênalti na decisão do torneio contra os rubro-negros.

Contratado para ser banco de Donnarumma na temporada passada, o atleta ganhou espaço no clube apenas recentemente. Mesmo com a saída do italiano, Safonov seguiu como reserva e viu seu time abrir os cofres para contratar Lucas Chevalier.

Porém, com a recente lesão de Chevalier, o goleiro russo aproveitou a oportunidade e se destacou. Agora, mesmo recuperado, Chevalier perdeu seu status de titular com Luis Enrique com a ascensão de Safanov.

Carreira de Safonov

O Paris Saint-Germain é apenas o segundo time do goleiro russo. Antes disso, ele atuava no Krasnodar, que o revelou para o futebol.

Contratado pelos franceses em junho de 2024 por 20 milhões de euros, Safonov soma até aqui 21 partidas pelo PSG. Nesta temporada, atuou em apenas quatro jogos.