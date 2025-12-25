Quem é Carlos Coronel, goleiro do Paraguai que está próximo de ser reforço do São Paulo

O São Paulo está próximo de anunciar a contratação de Carlos Coronel, de 28 anos. O atleta nasceu no Mato Grosso do Sul e se naturalizou paraguaio. O goleiro iniciou a carreira profissional no Liefering, da Áustria. Também tem passagens por Red Bull Salzburg-AUT, Philadelphia Union-EUA e New York Red Bulls-EUA. O arqueiro está em fim de contrato com este último clube.

Na juventude, o atleta fez categorias de base no Desportivo Brasil, até chegar ao Red Bull Brasil. Ele passou pela base do São Paulo, mas a trajetória no clube tricolor foi bem curta, sendo dispensado depois de ser aprovado em testes.

"O motivo exato (da dispensa) eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo", disse, em entrevista concedida à ESPN, em 2022.

Em meados de 2023, recebeu a primeira convocação para defender a seleção do Paraguai. Ele ajudou a equipe a se classificar para a Copa do Mundo de 2026. O acerto com o São Paulo faz parte do projeto de carreira do goleiro para estar no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

De acordo com a ESPN, Carlos Coronel recebeu ofertas de times da Arábia Saudita e da MLS, mas foi seduzido pela proposta do São Paulo. A transferência do atleta não terá custos, somente os gastos de luvas e salários.