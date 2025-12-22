Queda para os reservas do Inter e Grêmio campeão; relembre a última vez que Dorival Júnior foi eliminado na Copa do Brasil

Dorival se juntou a Felipão como o técnico com mais títulos da Copa do Brasil. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Além de atingir uma marca histórica e de levantar o troféu em três das últimas quatro edições da Copa do Brasil, Dorival vem de 18 classificações consecutivas, defende uma invencibilidade de quase 10 anos na Copa do Brasil e é o único a vencer por quatro equipes diferentes.

A última vez que o ex-treinador da Seleção Brasileira caiu na competição foi em 2016, quando foi eliminado por um time praticamente reserva do Inter. Após perder por 2 a 1 na Vila Belmiro e ameaçado de rebaixamento, o time de Celso Roth entrou em campo com apenas três titulares, venceu os paulistas por 2 a 0, com gols de Aylon e Eduardo Sasha, e avançou à semifinal.

Na fase seguinte, o Colorado foi eliminado pelo Atlético-MG, que avançou à decisão e perdeu a final para o Grêmio, que se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil.

Sequência de Dorival

Em 2017, pelo Santos, Dorival eliminou o Paysandu na terceira fase, antes de ser demitido. No ano seguinte, pelo São Paulo, superou o Madureira, o CSA e o CRB, mas foi desligado do cargo um mês depois e não comandou a equipe na eliminação para o Athletico-PR.

Dorival voltou a disputar a competição somente em 2022. Ainda pelo Ceará, passou pelo Tombense antes de assumir o Flamengo, equipe pela qual conquistou o seu segundo título após derrotar o Corinthians na final. Ele comandou o Rubro-Negro em quatro confrontos de mata-mata desta edição.

Dorival comandou o Flamengo no tetracampeonato, em 2022. Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

Apesar de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Dorival não foi mantido no cargo e deixou o Flamengo. De volta ao São Paulo, ele conduziu o clube à inédita conquista da Copa do Brasil, a sua terceira como treinador.

As conquistas por Flamengo e São Paulo fizeram com que ele fosse o escolhido para comandar a Seleção Brasileira. Por conta disso, ele não treinou nenhum clube na Copa do Brasil em 2024.

De volta à disputa em 2025, ele participou de toda a campanha do Corinthians, passando por Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro antes de superar o Vasco na decisão e levantar a taça pela quarta vez.