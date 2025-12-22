Esportes

Rei de Copas
Queda para os reservas do Inter e Grêmio campeão; relembre a última vez que Dorival Júnior foi eliminado na Copa do Brasil

Técnico do Corinthians está invicto na competição desde 2016 e venceu três das últimas quatro edições do torneio

Lucas Henriques

