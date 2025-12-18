Quatro equipes podem se classificar para os playoffs da NFL nesta rodada; confira

A cada rodada que passa, mais equipes vão garantindo vagas para os playoffs da NFL. Denver Broncos e Los Angeles Rams foram os primeiros times a conseguir esse feito, e na Semana 16 mais quatro equipes podem se classificar.
Pela Conferência Americana (AFC), apenas o New England Patriots tem chances, caso vença o Baltimore Ravens no domingo (21). Já são sete equipes eliminadas na AFC até o momento.
Já na Conferência Nacional (NFC) mais três franquias podem garantir vaga. Nesta quinta-feira (18), o Seattle Seahawks pode se classificar em caso de vitória sobre os Rams. O jogo vale muito na disputa pela NFC Oeste e a liderança da conferência.
Outro time da divisão que garante vaga em caso de vitória é o San Francisco 49ers, que joga fora de casa, na segunda-feira (22), contra o Indianapolis Colts.
Por fim, no sábado (20), o Philadelphia Eeagles precisa vencer o Washington Commanders para se classificar.
Confira a classificação da NFL
