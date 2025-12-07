Quanto Rayssa Leal faturou como campeã de 2025 da SLS, a liga mundial de skate?

Rayssa Leal mostrou sua genialidade novamente no Ginásio do Ibirapuera, neste domingo, 7, ao se sagrar tetracampeã do Super Crown da SLS (Street League Skateboarding). A atleta de 17 anos faturou US$ 100 mil (R$ 543 mil pela cotação atual) de premiação.

Com o título da etapa de Miami da SLS (US$ 60 mil) e o vice em Las Vegas (US$ 10 mil), a brasileira acumulou mais de R$ 869 mil em premiações por seus resultados em 2025.

Em 2024, ano em que também foi campeã da SLS, Rayssa teve resultados melhores e acumulou mais do que os US$ 160 mil desta temporada. No ano passado, a skatista brasileira chegou a ganhar US$ 222 mil em premiações.

"Não tenho palavras para expressar meus sentimentos. Em Paris, não passei para a final. Era a meta do ano. Estou feliz. É algo sobrenatural".