Quanto o Flamengo ganhou com a vitória sobre o Pyramids pela Copa Intercontinental

O Flamengo irá desafiar o PSG na próxima quarta-feira (17) pela decisão do título da Copa Intercontinental. Mas além do título, um alto valor também está em jogo na decisão do torneio organizado pela Fifa.
A vitória contra o Pyramids, do Egito, rendeu ao time carioca, pelo menos, mais 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600,00 na cotação atual), valor dado para o vice-campeão da competição.
Caso vença os franceses, o Flamengo embolsará mais 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000,00), montante destinado ao vencedor do título.
Ao avançar para enfrentar o time do Egito, o rubro-negro já tinha garantido 2 milhões de dólares (R$ 10.912.800,00).
O time carioca venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0 pela Challenger Cup, a terceira fase do Mundial Interclubes. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Léo Pereira e por Danilo.