PSG e Flamengo disputam a final da Copa Intercontinental. Karim JAAFAR / AFP

O PSG é o campeão da Copa Intercontinental da Fifa. O time francês bateu o Flamengo nos pênaltis por 2 a 1 após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Veja como foi a partida.

O georgiano Kvaratskhelia, em falha do goleiro Rossi, marcou o gol da equipe parisiense. No segundo tempo, Jorginho empatou a partida. Resultado que levou o jogo a ser decidido na marca da cal.

Nas penalidades, apenas De la Cruz converteu para o Flamengo. Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pararam no goleiro russo Safonov. Pelos franceses, Vitinha e Nuno Mendes garantiram o título para o PSG. Nem os erros de Dembélé e Barcola impediram a conquista.

Como foi PSG x Flamengo

