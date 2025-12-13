Quanto custa ir assistir a PSG x Flamengo no Catar?

Final contra os franceses será no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan. Adriano Fontes / Flamengo / Divulgação

Assistir ao duelo entre PSG e Flamengo no Catar exige planejamento e um bom orçamento. A decisão da Copa Intercontinental acontece na próxima quarta-feira (17), às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan.

Para quem sai do Brasil, há voos diretos a partir de São Paulo, com preços em torno de R$ 15 mil. Saindo do Rio de Janeiro, variam entre R$ 6,5 mil e R$ 11 mil, dependendo da companhia e do número de conexões. Os voos diretos são os mais caros e mais concorridos.

No quesito hospedagem, é possível encontrar opções relativamente acessíveis. As diárias em hotéis e acomodações na região partem de aproximadamente R$ 500, dependendo da localização e do padrão escolhido.