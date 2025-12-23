Qual o principal rival do Thunder na briga pelo título da NBA?

Atual MVP, Shai segue como o principal destaque do Thunder. NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / Getty Images

Quais são os destaques da atual temporada da NBA? No Leste, a liderança é do Detroit Pistons. No Oeste, o primeiro lugar é do Oklahoma City Thunder.

A franquia de Shai Gilgeous-Alexander tem a melhor campanha, com 25 vitórias e apenas três derrotas. Quem pode desbancar o Thunder na briga pelo título?

Leia Mais Rodada de Natal da NBA: horários e onde assistir aos jogos

O PrimeCast também projetou a tradicional Rodada de Natal, que contará com cinco jogos na quinta-feira (25).

