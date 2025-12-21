Quais são as principais equipes da NBA após dois meses de temporada

Spurs e OKC estão entre as melhores equipes da temporada. NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / Getty Images via AFP

A temporada 2025/2026 da NBA completa dois meses de competição neste domingo (21). Desde então, todas as franquias já ultrapassaram a marca de 25 partidas disputadas, ou seja, quase um terço da temporada já passou.

O Oklahoma City Thunder, atual campeão da liga, tem a melhor campanha e é o time que mais agrada em quadra, com mais de 90% de aproveitamento, muito superior ao restante da NBA.

O Detroit Pistons era a maior surpresa da temporada e já vem se consolidando como uma bela realidade da liga. A franquia tem quase 80% de aproveitamento e lidera a Conferência Leste. Com campanha similar, o Denver Nuggets mostra força no Oeste sob a liderança de Nikola Jokic.

Campeão da Copa da NBA, o New York Knicks pretende usar o título como motivação para chegar ainda mais longe nesta temporada. A conquista recente foi um sinal de que a equipe está no caminho certo, com 73% de aproveitamento.

Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers também se mostra como um potencial candidato na temporada. Luka Doncic lidera a NBA em pontos por partida, com 35.2, além de 9.1 assistências e 8.8 rebotes.

Vice-campeão da Copa da NBA, o San Antonio Spurs mostra potencial. O jovem elenco é talentoso e tem Victor Wembanyama, um dos atletas mais promissores do basquete, como trunfo.

Por fim, o Toronto Raptors é uma grata surpresa até o momento, com mais de 60% de aproveitamento, mesmo com um elenco mais limitado. O trabalho do técnico Darko Rajakovic é um dos melhores da temporada.

Veja a tabela da NBA