Quais grupos Palmeiras e Corinthians podem pegar na Libertadores? Confira

O Corinthians assegurou uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América depois de conquistar a Copa do Brasil. O time alvinegro entra no pote 2 do sorteio das chaves. A fase preliminar da Libertadores terá início em fevereiro do ano que vem. O sorteio dos grupos ocorrerá no mês de março.
Times brasileiros não podem cair no mesmo grupo da Libertadores, a menos que uma equipe venha da fase prévia. Bahia e Botafogo irão disputar a etapa preliminar da competição.
O Corinthians pode pegar um "grupo da morte", por exemplo, com Boca Juniors-ARG, Junior de Barranquilla-COL e Botafogo. Um grupo teoricamente mais tranquilo poderia ter: Nacional-URU, Coquimbo Unido-CHI e Universidad Central-VEN.
O Palmeiras, por sua vez, é cabeça de chave da Libertadores e está no pote 1. Um grupo complicado para a equipe alviverde teria: Estudiantes-ARG, Junior de Barranquilla-COL e Bahia.
Por outro lado, o Palmeiras pode ter um grupo formado por: Bolívar-BOL, Deportivo La Guaira-VEN e Platense-ARG. Os times que se classificarem na fase preliminar irão integrar o pote 4 do sorteio.
Os outros times brasileiros classificados para a Libertadores são: Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Mirassol.
Veja os potes do sorteio da Libertadores:
Pote 1
Fluminense
Flamengo
Palmeiras
Boca Juniors
Peñarol
Nacional
LDU
Independiente del Valle
Pote 2
Libertad
Estudiantes
Cerro Porteño
Lanús
Corinthians
Bolívar
Cruzeiro
Universitário
Pote 3
Junior Barranquilla
Universidad Católica
Rosario Central
Santa Fe
Always Ready
Coquimbo Unido
Deportivo La Guaira
Cusco
Pote 4
Universidad Central
Platense
Independiente Rivadavia
Mirassol
Equipe da pré-Libertadores 1
Equipe da pré-Libertadores 2
Equipe da pré-Libertadores 3
Equipe da pré-Libertadores 4