PSG x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa Intercontinental 

PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h, pela final da Copa Intercontinental. O jogo ocorre no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.
Escalações para PSG x Flamengo
PSG: Safonov, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Beraldo; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Ndjantou e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luis
Onde assistir a PSG x Flamengo
A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, SporTV, ge tv e Cazé TV.