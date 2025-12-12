PSG volta a contar com Kvaratskhelia em grande forma

Khvicha Kvaratskhelia reencontrou seu melhor nível, e o Paris Saint-Germain voltou a ter um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida: com Ousmane Dembélé e Désiré Doué afastados por lesão, o ressurgimento do georgiano permite ao técnico Luis Enrique encontrar soluções em uma temporada complicada.

A última lembrança de uma atuação realmente brilhante de 'Kvara' pelo PSG remontava a 17 de setembro, contra a Atalanta (4 a 0) no Parque dos Príncipes.

Depois de atuar pouco nos primeiros jogos desta temporada devido ao desgaste da anterior, o georgiano parecia que havia recuperado seu nível.

Mas não foi o que acabou acontecendo. O ex-jogador do Napoli emendou vários jogos sem grandes atuações, até a noite do último sábado, contra o Rennes (5 a 0).

Autor de dois gols, um deles com sua marca registrada - acelerando pela esquerda, cortando para o meio com o pé direito, driblando os defensores e finalizando -, ele também mostrou mais uma vez que não hesita em dar arrancadas ou ajudar na marcação, enquanto recupera sua eficácia.

- 'Posso melhorar' -

"Estou muito feliz com suas atuações, porque ele é um jogador de alto nível, de grande qualidade e com muita ambição. Estou muito satisfeito com seu desempenho desde sua chegada na temporada passada. Todos os jogadores têm altos e baixos", reconheceu Luis Enrique.

Admitindo que joga com mais desenvoltura pela esquerda, o atacante afirmou no final de novembro se sentir "muito bem neste momento".

"Acho que há muitos aspectos em que posso melhorar. Estou trabalhando nisso. Poderia marcar muito mais gols, dar mais assistências. Todos os dias tento ser a melhor versão de mim mesmo", garantiu ele.

O ponta Bradley Barcola também vem melhorando o seu desempenho ultimamente, recuperando o faro de gol e sua facilidade para driblar marcadores.

Com seus pontas em forma, e com Dembélé e Doué recuperando o melhor nível, o PSG empatou em 0 a 0 na visita ao Athletic Bilbao na quarta-feira, em uma temporada difícil marcada por um fluxo constante de jogadores no departamento médico.

Agora, o foco volta para a Ligue 1, onde o time está apenas um ponto atrás do surpreendente líder Lens. No sábado, o PSG visita o Metz, lanterna do campeonato, com o objetivo de colocar pressão sobre o rival, que recebe o Nice (12º colocado) no domingo.

Em terceiro lugar, o Olympique de Marselha, a cinco pontos do Lens, encerra a rodada no domingo, recebendo o Monaco (7º colocado).

O Olympique chega a este duelo de destaque após uma vitória por 3 a 2 sobre o Union Saint-Gilloise na Bélgica, na terça-feira, pela Liga dos Campeões enquanto o Monaco venceu o Galatasaray por 1 a 0 em casa. Os resultados aumentaram as chances das duas equipes avançarem para a fase de mata-mata da competição, faltando duas rodadas para o fim da fase de liga.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Angers - Nantes

- Sábado:

(13h00) Rennes - Brest

(15h00) Metz - PSG

(17h05) Paris FC - Toulouse

- Domingo:

(11h00) Lyon - Le Havre

(13h15) Auxerre - Lille

Strasbourg - Lorient

Lens - Nice

(16h45) Olympique de Marselha - Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

2. PSG 33 15 10 3 2 32 12 20

3. Olympique de Marselha 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5

6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1

7. Monaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Strasbourg 22 15 7 1 7 25 20 5

9. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2

10. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

11. Angers 19 15 5 4 6 13 17 -4

12. Nice 17 15 5 2 8 19 27 -8

13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9

14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5

15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8

16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10

17. Nantes 11 15 2 5 8 13 24 -11

18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19