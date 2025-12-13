PSG vence lanterna Metz e sobe para liderança do Francês

O Paris Saint-Germain subiu provisoriamente para a liderança do Campeonato Francês ao vencer o lanterna Mets por 3 a 2 neste sábado (13), pela 16ª rodada.

Com 36 pontos, o PSG ultrapassa o Lens (2º, 34 pontos), que pode voltar à ponta da tabela no domingo, caso vença o Nice.

O português Gonçalo Ramos (31') e o jovem atacante Quentin Ndjantou (39'), de 18 anos, colocaram o time parisiense em vantagem, mas o Metz conseguiu diminuir no final do primeiro tempo com Jessy Deminguet (42').

Na segunda etapa, Desiré Doué, que voltou de lesão no meio de semana contra o Athletic Bilbao (0 a 0) pela Liga dos Campeões, fez o terceiro do PSG.

Agora, o time do técnico Luis Enrique voltará as atenções para a decisão da Copa Intercontinental contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Catar.

Mais cedo, o Rennes venceu o clássico da Bretanha contra o Brest por 3 a 1, de virada, e subiu para a quinta posição na tabela, que dá vaga na Liga Europa.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Angers - Nantes 4 - 1

- Sábado:

Rennes - Brest 3 - 1

Metz - PSG 2 - 3

(17h05) Paris FC - Toulouse

- Domingo:

(11h00) Lyon - Le Havre

(13h15) Auxerre - Lille

Strasbourg - Lorient

Lens - Nice

(16h45) Olympique de Marselha - Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 36 16 11 3 2 35 14 21

2. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

3. Olympique de Marselha 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3

6. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5

7. Monaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Strasbourg 22 15 7 1 7 25 20 5

9. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

10. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Nice 17 15 5 2 8 19 27 -8

13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9

14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5

15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8

16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20