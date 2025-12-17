PSG vence Flamengo nos pênaltis e é campeão da Copa Intercontinental

O Paris Saint-Germain conquistou a primeira Copa Intercontinental da história do futebol francês ao derrotar o Flamengo nos pênaltis (2-1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar.
O herói da partida foi o goleiro russo Matvei Safonov, que substituiu Lucas Chevalier e defendeu quatro pênaltis cobrados pelo time rubro-negro.
Khvicha Kvaratskhelia (38') abriu o placar para o PSG no primeiro tempo e Jorginho empatou para o Flamengo cobrando pênalti (62').
O time parisiense conquista seu primeiro título mundial depois de perder a final da Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea por 3 a 0, em julho, nos Estados Unidos.
E o domínio europeu continua nos duelos com equipes de outras partes do mundo. Vitinha foi escolhido como o melhor jogador da partida.
O último sul-americano a conquistar o Intercontinental ou o Mundial de Clubes foi o Corinthians, em 2012.
- PSG sai na frente em falha de de Rossi -
Vencedor dos prêmios Bola de Ouro e The Beste da Fifa, o atacante francês Ousmane Dembélé, que sofreu com problemas físicos nos últimos meses, começou a final no banco de reservas.
O técnico do PSG, Luis Enrique, optou por um ataque com Désiré Doué, Kang-in Lee e Kvaratskhelia. Filipe Luís, do outro lado, colocou em campo o que o Flamengo tinha de melhor.
Os franceses tomaram o controle do jogo rapidamente e pressionaram fazendo valer sua superioridade.
Um primeiro erro de Rossi acabou com um chute de Fabián Ruiz que que balançou a rede aos dez minutos. A jogada, para sorte do time brasileiro, foi anulada pelo VAR: a bola havia saído pela linha de fundo quando o goleiro rubro-negro afastou mal para frente.
O domínio do PSG era amplo, mas o Flamengo conseguia resistir.
O panorama do jogo não mudava, apesar de Luis Enrique precisar trocar Lee aos 35 minutos por lesão.
Pouco depois, outra falha de Rossi gerou o gol dos parisienses.
Doué cruzou por baixo pela direita buscando Kvaratskhelia e o goleiro argentino saiu para cortar, mas acabou deixando a bola nos pés do georgiano, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.
O Flamengo quase conseguiu empatar ainda antes do intervalo em uma cabeçada de Erick Pulgar após cobrança de escanteio de Giorgian De Arrascaeta, mas a bola foi para fora.
- Empate do Flamengo e brilho de Safonov -
A entrada de Pedro foi a primeira alteração de Filipe Luís, numa tentativa de dar trabalho à sólida dupla de zaga do PSG formada por Marquinhos e Willian Pacho.
E o empate veio rapidamente.
Arrascaeta foi derrubado na área por Marquinhos e, com auxílio do VAR, o árbitro de campo marcou pênalti a favor do Flamengo.
O experiente Jorginho foi para a cobrança e bateu com categoria para marcar.
Luis Enrique respondeu com a entrada de Dembélé, colocando o PSG com força máxima.
Nos acréscimos, o Bola de Ouro criou uma oportunidade que poderia matar o jogo, mas Marquinhos não conseguiu finalizar com precisão.
Então vieram a prorrogação, os pênaltis e o brilho de Safonov, que defendeu as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo para dar o título ao PSG.
