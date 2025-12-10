O Flamengo está a uma vitória da final da Copa Intercontinental. Depois de vencer o Cruz Azul nesta quarta-feira (10), pelo Derby das Américas, o time carioca enfrentará o Pyramids, do Egito, na semifinal do torneio.
O jogo está previsto para o próximo sábado (13), às 14h, no Estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, no Catar. O duelo contará com transmissão na TV e na internet. Zero Hora acompanha em tempo real.
Quem vencer enfrentará o PSG, atual campeão da Champions League, na grande final.
Flamengo x Pyramids
Quando? Sábado (13), às 14h
Onde assistir? RBS TV, sportv, ge tv e e Cazé TV anunciam a transmissão em imagens. Zero Hora acompanha ao jogo em tempo real.
