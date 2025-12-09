Próximo jogo de João Fonseca será em janeiro; veja a agenda do tenista

João Fonseca se despediu da temporada 2025 com um jogo de exibição contra Carlos Alcaraz. O tenista número 1 do Brasil perdeu no detalhe para o número 1 do mundo na noite de segunda-feira (8), em Miami.
Agora, o carioca só retorna às quadras em janeiro. Em preparação ao Australian Open, primeiro grand slam da temporada, João participa do ATP 250 Brisbane, a partir de 5 de janeiro, e do ATP 250 Adelaide, a partir do dia 12.
Confira o calendário já confirmado pelo tenista abaixo.
Calendário de João Fonseca em 2026
- 05/01 – ATP 250 Brisbane (AUS)
- 12/01 – ATP 250 Adelaide (AUS)
- 18/01 – Australian Open (AUS)
- 06/02 – Copa Davis (CAN)
- 09/02 – ATP 250 Buenos Aires (ARG)
- 16/02 – ATP 500 Rio de Janeiro (BRA)
- 04/03 – Masters 1000 Indian Wells (EUA)
- 18//03 – Masters 1000 Miami (EUA)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲