Próximo jogo de João Fonseca será em janeiro; veja a agenda do tenista

João Fonseca é o tenista número 1 do Brasil. TOMAS DINIZ SANTOS / Getty Images via AFP

João Fonseca se despediu da temporada 2025 com um jogo de exibição contra Carlos Alcaraz. O tenista número 1 do Brasil perdeu no detalhe para o número 1 do mundo na noite de segunda-feira (8), em Miami.

Agora, o carioca só retorna às quadras em janeiro. Em preparação ao Australian Open, primeiro grand slam da temporada, João participa do ATP 250 Brisbane, a partir de 5 de janeiro, e do ATP 250 Adelaide, a partir do dia 12.

Confira o calendário já confirmado pelo tenista abaixo.

Calendário de João Fonseca em 2026

05/01 – ATP 250 Brisbane (AUS)

12/01 – ATP 250 Adelaide (AUS)

18/01 – Australian Open (AUS)

06/02 – Copa Davis (CAN)

09/02 – ATP 250 Buenos Aires (ARG)

16/02 – ATP 500 Rio de Janeiro (BRA)

04/03 – Masters 1000 Indian Wells (EUA)

18//03 – Masters 1000 Miami (EUA)