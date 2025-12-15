Primeiros classificados para os playoffs da NFL são definidos; veja a tabela

Duas franquias da NFL já podem dizer com orgulho que disputarão os playoffs em janeiro de 2026. Denver Broncos e Los Angeles Rams venceram na Semana 15 e asseguraram vaga na fase decisiva da liga de futebol americano.
Apesar da classificação, as duas equipes tentarão o título das respectivas divisões para garantir o mando de campo no primeiro confronto dos playoffs e para ganhar folga na primeira rodada e ter o mando de campo até a final de conferência.
Conferência Americana (AFC)
Na AFC, os Broncos estão com a melhor campanha no momento, com 12-2. A rodada ainda foi positiva por conta da derrota do New England Patriots, que está 11-3, para o Buffalo Bills, que ainda sonha em vencer a AFC Leste, tendo apenas uma vitória a menos do que os rivais.
Na AFC Norte, o equilíbrio predomina. O Baltimore Ravens venceu e acabou com qualquer chance do Cincinnati Bengals. Com campanha 7-7, os Ravens torcem contra o Pittsburgh Steelers nesta segunda-feira (15), no fechamento da rodada.
A AFC Sul tem o Jacksonville Jaguars na liderança, com campanha 10-4, mas o Houston Texans está na cola, com 9-5. Ambas as equipes venceram na rodada, enquanto o Indianapolis Colts perdeu e se complicou.
A AFC Oeste tem os Broncos na liderança, mas o Los Angeles Chargers ainda tem chances de vencer a divisão. A grande surpresa foi a eliminação do Kansas City Chiefs, que perdeu na rodada. Para piorar, Patrick Mahomes lesionou o joelho e ficará de fora do restante da temporada.
Conferência Nacional (NFC)
Os Rams têm a melhor campanha da NFC, com 11-3. No entanto, a concorrência na própria divisão é grande. O Seattle Seahawks tem o mesmo retrospecto, e as duas equipes se enfrentarão na Semana 16. O San Francisco 49ers segue na briga, com 10-4.
Na NFC Norte, o Chicago Bears venceu e abriu vantagem na liderança da divisão. O Green Bay Packers foi derrotado pelo Denver Broncos e perdeu Micah Parsons, seu principal defensor. Ele deverá ficar de fora da temporada. O Detroit Lions também perdeu e está mais longe dos playoffs.
Há duas divisões em que nenhuma equipe parece querer ganhar. Na NFC Leste, o Philadelphia Eagles lidera pela falta de concorrência. A campanha 9-5 é tranquila porque o Dallas Cowboys está 6-7-1.
Na NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers perderam para os outros rivais de divisão. Nenhuma das duas franquias conseguiu abrir vantagem e ambas seguem com 7-7 de campanha.
Classificação da NFL
Resultados da Semana 15 da NFL
- Tampa Bay Buccaneers 28x29 Atlanta Falcons
- Cincinnati Bengals 0x24 Baltimore Ravens
- Philadelphia Eagles 31x0 Las Vegas Raiders
- Houston Texans 40x20 Arizona Cardinals
- Kansas City Chiefs 13x16 Los Angeles Chargers
- New England Patriots 31x35 Buffalo Bills
- Jacksonville Jaguars 48x20 New York Jets
- New York Giants 21x29 Washington Commanders
- Chicago Bears 31x3 Cleveland Browns
- New Orleans Saints 20x17 Carolina Panthers
- Los Ageles Rams 41x34 Detroit Lions
- Seattle Seahawks 18x16 Indianapolis Colts
- Denver Broncos 34x26 Green Bay Packers
- San Francisco 49ers 37x24 Tennessee Titans
- Dallas Cowboys 26x34 Minnesota Vikings
Segunda-feira (15)
- 22h15min - Pittsburgh Steelers x Miami Dolphins - ESPN 2 e Disney+
