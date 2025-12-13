Presidente da federação argentina de futebol é acusado de desvio de R$ 28,5 milhões

Claudio “Chiqui” Tapia é o atual presidente da AFA. KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA VIA AFP

A Associação do Futebol Argentino (AFA) e seu presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, foram denunciados por suspeita de apropriação indevida de impostos e contribuições previdenciárias que somam cerca de 7,5 bilhões de pesos argentinos — aproximadamente R$ 28,5 milhões.

A denúncia foi apresentada na sexta-feira (12) pela Agência de Arrecadação de Impostos e Controle Aduaneiro da Argentina (ARCA). Segundo o documento, ao qual o jornal La Nación teve acesso, a área responsável por fiscalizar grandes contribuintes identificou atrasos prolongados no pagamento de tributos e encargos sociais por parte da AFA.

As autoridades afirmam que a entidade teria descontado valores referentes a impostos e à previdência social, mas deixado de repassá-los ao Estado dentro do prazo legal, utilizando esses recursos para se financiar de forma irregular. Em alguns casos, os pagamentos teriam sido adiados por mais de 300 dias.

A ARCA pediu a abertura de investigação para apurar a responsabilidade da diretoria da AFA, incluindo o presidente Claudio Tapia, que figura entre os suspeitos.