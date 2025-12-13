Esportes

Claudio “Chiqui” Tapia
Notícia

Presidente da federação argentina de futebol é acusado de desvio de R$ 28,5 milhões

Suspeita envolve retenção irregular de tributos, atrasos prolongados nos repasses ao Estado e apreensão de veículos de alto padrão ligados à cúpula da entidade

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS