Praia Clube vence Osasco e assume terceiro lugar da Superliga feminina de vôlei 

Adenizia (C) foi a melhor em quadra. Bruno Cunha / Divulgação/Praia Clube

Quatro dias depois de se enfrentarem na disputa da medalha de bronze do Campeonato Mundial, Praia Clube e Osasco Voleibol Clube se reencontraram nesta quinta-feira (18), em Uberlândia, e o time da casa deu o troco, vencendo por 3 a 0. As parciais foram de 25/21, 28/26 e 25/18, em uma hora e 32 minutos.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos 21 pontos e assumiu a terceira posição, superando a equipe paulista, quarta, com 19.

Os dois times estão classificados para a disputa da Copa Brasil, torneio que reunirá os oito melhores do primeiro turno, entre janeiro e fevereiro de 2026. A fase final será realizada em Londrina, no Paraná.

A central Adenízia, que marcou 15 pontos, quatro deles de bloqueio, foi escolhida a melhor em quadra e ficou com o Troféu Viva Vôlei. A experiente jogadora dividiu o posto de maior pontuadora da equipe com a ponta estadunidense Payton Caffrey.

No Osasco, a ponta estadunidense Caitie Beard fez 16 e foi a principal pontuadora do jogo.