Praia Clube vence a segunda e encaminha vaga na semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

O Praia Clube encaminhou vaga para as semifinais do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. O torneio está sendo disputado em São Paulo.
Nesta quarta-feira (10), na abertura da segunda rodada, o time brasileiro derrotou o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos. A vitória foi por 3 a 0, parciais de 25/23, 25/15 e 28/26, após uma hora e 29 minutos de partida válida pelo Grupo B.
Com duas vitórias, a equipe de Uberlândia (MG), que estreou ganhando do Zamalek, do Egito, agora vai definir se terminará em primeiro ou segundo lugar, na quinta-feira, contra o Imoco Volley Conegliano, da Itália, atual campeão.
Como foi o jogo
O bloqueio foi o grande fundamento do Praia Clube diante do Orlando, que na estreia também perdeu por 3 a 0 para o Conegliano.
Quatro jogadoras da equipe brasileira terminaram com 10 ou mais pontos. A central Adenízia e a ponteira Michelle Pavão marcaram 14, cada, enquanto a ponta estadunidense Payton Caffrey fez 13 e a central Milka terminou com 12 pontos.
Mas o técnico português Rui Moreira ganhou uma preocupação. A oposta estadunidense Morghan Fingall sofreu uma lesão durante o segundo set e precisou deixar a quadra.
Pelo Valkyries, a oposta porto-riquenha Brittany Abercrombie anotou 15 pontos e a ponta Charitie Luper fez outros 13.
Como é disputado o Mundial
Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (9)
- Praia Clube 3 x 0 Zamalek
- Conegliano 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 0 x 3 Scandicci
- Osasco 3 x 0 Alianza
Quarta-feira (10)
- Praia Clube 3 x 0 Orlando
- 13h30 - Zhetysu x Alianza
- 17h - Conegliano x Zamalek
- 20h30 - Osasco x Scandicci
Quinta-feira (11)
- 10h - Zamalek x Orlando
- 13h30 - Conegliano x Praia Clube
- 17h - Scandicci x Alianza
- 20h30 - Osasco x Zhetysu
Sábado (13)
- Semifinais - 13h e 16h30
Domingo (14)
- 13h - Disputa do 3º lugar
- 16h30 - Final
Onde assistir ao Mundial de Clubes
O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲