Praia Clube vence a segunda e encaminha vaga na semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

Atletas do Praia Clube celebram ponto. Volleyball World / Divulgação

O Praia Clube encaminhou vaga para as semifinais do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. O torneio está sendo disputado em São Paulo.

Nesta quarta-feira (10), na abertura da segunda rodada, o time brasileiro derrotou o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos. A vitória foi por 3 a 0, parciais de 25/23, 25/15 e 28/26, após uma hora e 29 minutos de partida válida pelo Grupo B.

Com duas vitórias, a equipe de Uberlândia (MG), que estreou ganhando do Zamalek, do Egito, agora vai definir se terminará em primeiro ou segundo lugar, na quinta-feira, contra o Imoco Volley Conegliano, da Itália, atual campeão.

Como foi o jogo

O bloqueio foi o grande fundamento do Praia Clube diante do Orlando, que na estreia também perdeu por 3 a 0 para o Conegliano.

Quatro jogadoras da equipe brasileira terminaram com 10 ou mais pontos. A central Adenízia e a ponteira Michelle Pavão marcaram 14, cada, enquanto a ponta estadunidense Payton Caffrey fez 13 e a central Milka terminou com 12 pontos.

Mas o técnico português Rui Moreira ganhou uma preocupação. A oposta estadunidense Morghan Fingall sofreu uma lesão durante o segundo set e precisou deixar a quadra.

Pelo Valkyries, a oposta porto-riquenha Brittany Abercrombie anotou 15 pontos e a ponta Charitie Luper fez outros 13.

Como é disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

3 x 0 Orlando Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 3 x 0 Alianza

Quarta-feira (10)

Praia Clube 3 x 0 Orlando

13h30 - Zhetysu x Alianza

17h - Conegliano x Zamalek

20h30 - Osasco x Scandicci

Quinta-feira (11)

10h - Zamalek x Orlando

13h30 - Conegliano x Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais - 13h e 16h30

Domingo (14)

13h - Disputa do 3º lugar

16h30 - Final

Onde assistir ao Mundial de Clubes

O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).