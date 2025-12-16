Praia Clube estreia com tranquila vitória no Mundial de Clubes de Vôlei masculino

Segundo time brasileiro a estrear no Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei masculino, que começou a ser disputado nesta terça-feira (16), em Belém (PA), o Praia Clube (MG) venceu o Al-Rayyan, do Catar, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/21, em jogo válido pelo Grupo A e que teve 1 hora e 17 minutos de duração.
Superior ao campeão asiático, o time mineiro contou com 21 erros do rival para dominar as três parciais. O saque também foi determinante, já que o time do técnico Fabiano Magoo marcou nove aces.
Com 18 acertos, o oposto Franco foi o maior pontuador do Praia Clube e do jogo. O ponteiro Paulo Vinícios terminou com 11, seguido dos centrais Pietro e Isac, com 10 e oito pontos marcados, respectivamente.
— Era estreia e a gente estava um pouco nervoso. Mas feliz pelos 3x0. Sabíamo que poderíamos ganhar deles (Al-Rayyan). Amanhã temos um jogo duro (Vôlei Renata/Campinas) — disse Franco em entrevista para a Cazé TV.
Atual campeão asiático, o Al-Rayyan é dirigido pelo técnico brasileiro Sérgio Luis Cunha. A equipe catari teve como destaque o ponta húngaro Roland Gergye autor de 11 pontos, um a mais que o oposto Mubarak Dahi.
Perugia mostra força e atropela campeão africano
Campeão das edições de 2022 e 2023, o Umbria Volley Perugia, Itália, estrou mostrando força e marcou fáceis 3 a 0 sobre o Asswehly SC Volleyball, da Líbia, atual campeão africano. As parciais foram de 25/10, 25/14 e 15/18, em uma hora e 11 minutos.
O oposto tunisiano Wassim Ben Tara marcou 10 vezes e foi o principal pontuador da equipe campeã da última Liga dos Campões da Europa, que ainda contou com oito pontos do ponteiro tcheco Donovan Džavoronok e outros oito do central argentino Agustín Loser.
Como será disputado o Mundial
O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (16)
- Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon
- Perugia 3 x 0 Asswehly
- Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube
- 20h30 - Vôlei Renata x Warta Zawiercie
Quarta-feira (17)
- 10h - Sada Cruzeiro x Asswehly
- 13h - Perugia x Osaka Bluteon
- 17h - Al-Rayyan x Warta Zawiercie
- 20h30 - Vôlei Renata x Praia Clube
Quinta-feira (18)
- 10h - Sada Cruzeiro x Perugia
- 13h - Asswehly x Osaka Bluteon
- 17h - Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30 - Vôlei Renata x Al-Rayyan
Sábado (20)
- Semifinais - 15h e 18h30
Domingo (21)
- 15h - Disputa do 3º lugar
- 18h30 - Final
Onde assistir o Mundial de Clubes:
O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).