Praia Clube e Conegliano confirmam favoritismo na abertura do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 

Praia Clube vence campeão africano. Volleyball World / Divulgação

A 18ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino teve início nesta terça-feira (9), no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, com vitórias do brasileiro Praia Clube e do italiano Imoco Volley Conegliano, que estão entre os favoritos.

No jogo de abertura, o Praia superou o Zamalek, do Egito, por fáceis 3 a 0 (25/11, 25/17 e 25/15), em apenas uma hora e 12 minutos.

O time de Uberlândia (MG) se deu o luxo de utilizar todas as 14 jogadoras inscritas no torneio, tamanha a diferença em relação ao campeão africano.

Com 13 acertos cada, a ponteira russa Maria Koleva e a central Milka, foram as principais pontuadoras da partida, mesmo iniciando no banco de reservas.

Das titulares da mineira, comandada pelo técnico português Rui Moreira, a central Adenízia se destacou com sete pontos.

No Zamalek, a oposta Tokkallah Medhat foi a melhor com 11 pontos marcados.

Gabi levanta a torcida e brasileiros vibram com atuais campeãs

Gabi é uma das atrações do Mundial. Volleyball World / Divulgação

O segundo jogo do Mundial foi disputado entre o atual campeão, o Imoco Volley Conegliano, da Itália, e o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos.

Com uma verdadeira seleção mundial, a equipe italiana venceu por 3 a 0, parciais de 25/14, 24/13 e 25/19, em 65 minutos. A gaúcha Ângela Grass foi a árbitra principal.

A torcida que compareceu ao acanhado ginásio na capital paulista (1.338 torcedores) vibrou com a presença da ponteira brasileira Gabi, que marcou 12 pontos para o Conegliano.

O time italiano teve na oposta sueca Isabelle Haak, dona de 20 pontos, a principal jogadora em quadra. A ponteira chinesa Ting Zhu terminou com 13.

Pelo Valkyries, a oposta porto-riquenha Brittany Abercrombie anotou nove pontos.

Como é disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

17h - Zhetysu x Scandicci

20h30 - Osasco x Alianza

Quarta-feira (10)

10h - Praia Clube x Orlando

13h30 - Zhetysu x Alianza

17h - Conegliano x Zamalek

20h30 - Osasco x Scandicci

Quinta-feira (11)

10h - Zamalek x Orlando

13h30 - Conegliano x Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais - 13h e 16h30

Domingo (14)

13h - Disputa do 3º lugar

16h30 - Final

