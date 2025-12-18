Praia Clube é atropelado por poloneses e está eliminado do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino

Ler resumo

Aaron Russell liderou ataque polonês. Volleyball World / Divulgação

O Praia Clube, de Uberlândia (MG), foi derrotado pelo Warta Zawiercie, da Polônia, por 3 a 0 (25/19, 25/9 e 25/14), nesta quinta-feira (18) e está eliminado do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que acontece em Belém, no Pará.

A equipe mineira precisava derrotar os atuais vice-campeões europeus para se classificar para as semifinais, mas o time polonês foi amplamente superior e liquidou a partida com impressionantes 47 pontos de ataque contra apenas 26 dos brasileiros.

O ponteiro estadunidense Aaron Russell terminou como o maior pontuador do jogo ao marcar 16 vezes. Outro ponta, Bartosz Kwolek marcou 12 pontos.

No Praia, nenhum jogador chegou a dois dígitos na pontuação. O ponteiro Paulo Vinícios marcou nove e foi o que obteve melhor desempenho.

Com a derrota do Praia Clube, o Vôlei Renata, de Campinas, se classificou de forma antecipada. O time paulista ainda jogará contra o Al-Rayyan, do Catar, nesta quinta, mas não pode mais ser alcançado e será o segundo do Grupo A, atrás do Warta Zawiercie.

Japoneses vencem campeões africanos

Kai foi o maior pontuador do Osaka, Volleyball World / Divulgação

Em outro jogo disputado nesta quinta, o Osaka Bluteon, do Japão, fez 3 a 0 sobre o Asswehly SC Volleyball, da Líbia, por 3 a 0. As parciais foram de 25/22, 25/23 e 25/21.

Com 19 pontos, o ponteiro Masato Kai foi o principal pontuador da equipe japonesa.

O Osaka finalizou na segunda posição do Grupo B, que foi liderado pelo Umbria Volley Perugia, da Itália, que na abertura da rodada venceu e eliminou o brasileiro Sada Cruzeiro, atual campeão do torneio.

Como está sendo disputado o Mundial

O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly

Perugia 3 x 2 Osaka Bluteon

Al-Rayyan 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 3 x 1 Praia Clube

Quinta-feira (18)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Perugia

Asswehly 0 x 3 Osaka Bluteon

Praia Clube 0 x 3 Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais - 15h e 18h30

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar

18h30 - Final

Onde assistir ao Mundial de Clubes

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).