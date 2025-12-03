No Mundial, barco gaúcho terminou em 5º lugar. Matias Capizzano / Divulgação

Entre os dias 12 e 14 de dezembro, Porto Alegre recebe o Campeonato Brasileiro de Vela da classe J70. O evento reunirá 15 equipes do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeito. Na oportunidade, também será definido o campeão do Circuito Nacional de J70.

Um dos destaques será o barco El Enemigo, do velejador olímpico Samuel Albrecht - que acaba de conquistar o quinto lugar no Campeonato Mundial da classe J70 na Argentina e o bicampeonato sul-americano - e que chega liderando o Circuito, após vencer duas das quatro etapas já realizadas.

—Estamos muito contentes de poder correr um grande campeonato em casa, depois de um ano rodando entre Rio, Búzios e Buenos Aires. Vemos a chegada de novos barcos e equipes na flotilha e ter um brasileiro com 15 barcos parecia algo impensável ano passado, o que nos deixa muito felizes. Além do brasileiro, teremos em jogo o título do Grand Prix 2025. Será uma semana importante para o projeto do El Enemigo — comenta Samuel, comandante da equipe..

A Classe J70

Criado em 2013 por Alan Johnstone, o J70 é um modelo de barco de competição. É a classe que mais cresce no mundo atualmente, com cerca de 1.500 barcos ativos. A versatilidade de uma classe que está presente em todos os continentes, unida à facilidade de manuseio e transporte, reúne alguns dos melhores velejadores do mundo para suas disputas, onde as equipes podem competir de igual para igual.

A equipe El Enemigo Sailing Team