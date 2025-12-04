Por que João Fonseca enfrentará Carlos Alcaraz, número 1 do mundo?

João e Alcaraz nunca se enfrentaram no circuito mundial. Montagem com fotos de FABRICE COFFRINI e Glyn KIRK / AFP

O fim do ano reservará ao fã de tênis um confronto bastante esperado no mundo da modalidade. No próximo dia 8, o brasileiro João Fonseca enfrentará o atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, em um jogo de exibição em Miami, nos Estados Unidos.

A partida será parte do “Miami Invitational”, evento de exibição nos Estados Unidos, que também terá confronto entre Amanda Anisimova e Jessica Pegula, atletas do top 10 do ranking da WTA. Além dos confrontos de simples, um jogo de duplas mistas também ocorrerá.

O motivo para que João esteja enfrentando Alcaraz é comercial. O brasileiro é uma das maiores promessas do tênis mundial e foi convidado pela organização para duelar contra o número 1 do mundo. O jogo faz parte da pré-temporada do atual 24º colocado no ranking da ATP, que encerrou as férias e voltou aos treinos no fim de novembro.

Recentemente, Alcaraz teceu elogios ao brasileiro:

— Eu acho que o João é um jogador especial. Tem uma potência incrível e um saque muito, muito bom. Também mostra uma direita bestial. Se tenho que colocar algo que ainda precisa melhorar, é a mobilidade, mas, pouco a pouco, vai aprimorar a questão física, como se movimentar.

Os jogos ocorrerão no LoanDepot Park, casa do Miami Marlins, time da Major League Baseball (principal liga de beisebol dos Estados Unidos). O estádio tem capacidade para 37.442 pessoas.

