Por que a Premier League só terá um jogo no "Boxing Day" deste ano

Manchester United de Bryan Mbeumo entrará em campo no Boxing Day. OLI SCARFF / AFP

A Premier League confirmou que terá apenas uma partida no Boxing Day de 2025, rompendo uma tradição que ocorre desde 1888 na liga de futebol inglesa.

A entidade confirmou que o único jogo será entre Manchester United e Newcastle. O duelo está marcado para as 17h de sexta-feira (26).

A Liga defendeu que a "quebra da tradição" ocorre por conta dos vários desafios para o calendário de jogos da Premier League decorrentes da expansão das competições de clubes europeus, o que levou a uma revisão do calendário nacional antes da última temporada.

A ideia é que a tradição seja retomada na próxima temporada, pois o Boxing Day cairá num sábado.

O que é o Boxing Day?

A data é um feriado religioso no Reino Unido, conhecida como Dia de São Sebastião. O período é famoso por ser relacionado a promoções e trocas de presentes, por conta da proximidade com o Natal.

No futebol, o dia 26 também tem um significado especial no país, pois em 1860 ocorreu a primeira partida da história da modalidade, quando o Sheffield Football Club venceu o Hallam FC por 2 a 0.

Onze anos após o jogo, o feriado de Boxing Day foi criado no território britânico. A origem do nome é incerta. A ideia principal envolve presentear outras pessoas em caixas (boxes, em inglês).

Em 1888, com o surgimento da primeira liga inglesa de futebol, tornou-se tradição jogar no dia 26 de dezembro. Isso cresceu ao longo dos anos e se manteve na Premier League, que é praticamente a única grande liga do mundo a ter partidas nessa época do ano. Outros campeonatos tentaram implementar o Boxing Day, mas sem o mesmo sucesso.