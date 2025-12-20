Por nocaute técnico, Anderson Silva vence pela quarta vez no boxe profissional

Maior nome da história do UFC, o brasileiro Anderson Silva disputou nesta sexta-feira (19), em Miami, nos Estados Unidos, sua sexta luta no boxe profissional.
O "Spider", como o lutador de 50 anos ficou conhecido, venceu o estadunidense Tyron Woodley, outro que também já foi campeão do UFC, por nocaute técnico no segundo round, logo após o brasileiro acertar uma boa sequência de golpes e levar o adversário à lona.
Woodley chegou a levantar após a contagem do árbitro Samuel Burgos, mas antes que o combate fosse reiniciado o nocaute foi declarado, já que ele aparentava estar "nocauteado de pé".
A luta, que estava prevista para seis rounds, foi válida pela categoria cruzador (até 90,7 kg) e fez parte do card que teve como disputa principal o combate entre o youtuber estadunidense Jake Paul e o ex-campeão mundial dos pesados, o britânico Anthony Joshua, que foi o vencedor.
Com o resultado, Anderson soma quatro vitórias e duas derrotas no boxe. Este foi seu terceiro nocaute.