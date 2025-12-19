Poliana Okimoto será chefe de missão nos Jogos Sul-Americanos da Juventude de 2026 

Poliana foi bronze nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. COB / Divulgação

A nadadora Poliana Okimoto foi escolhida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como chefe de missão da delegação brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude de 2026. A competição será disputada de 12 a 25 de abril na Cidade do Panamá.

— Fiquei muito feliz e honrada com o convite. O esporte transformou a minha vida, e poder retribuir isso acompanhando de perto uma nova geração de atletas é um privilégio enorme — destacou.

Leia Mais Vôlei Renata perde para o campeão asiático, mas avança às semifinais do Mundial de Clubes

Natural de São Paulo, a atleta de 42 anos foi bronze na prova de 10km das águas abertas nos Jogos Olímpicos Rio-2016. Ela ainda foi, ao longo da carreira, ouro nos 10km das águas abertas do Campeonato Mundial de 2013, em Barcelona; bronze nos 5km das águas abertas no Mundial de Roma em 2009; e duas vezes prata nos 10km dos Jogos Pan-Americanos, no Rio-2007 e em Guadalajara-2011.

— Encaro esse desafio com muita responsabilidade e entusiasmo — acrescentou Okimoto.

Leia Mais Skeleton: gaúcha Nicole Silveira termina em 11º lugar na quarta etapa da Copa do Mundo

O anúncio foi feito pelo vice-presidente do COB e medalhista de bronze do pentatlo em Londres-2012 Yane Marques.

— Fiquei tão feliz com o aceite de Poliana. É uma oportunidade que damos para ex-atletas que ainda vivem no mundo dos esportes e têm uma história de colaboração. Leandro Guilheiro, que faz parte da Comissão de Atletas, foi chefe de missão nos Jogos Pan-americanos Junior de Assunção e fez um trabalho incrível. A Poliana também foi da Comissão de Atletas e sempre se mostrou muito competente, disponível e preparada para os desafios — disse Yane.

Jogos Sul-Americanos da Juventude

Os Jogos Sul-Americanos da Juventude são disputados por atletas de até 18 anos. O Time Brasil deverá enviar uma delegação de cerca de 300 integrantes.

Esta será a quarta edição do evento, que foi disputado em 2013 em Lima (Peru), 2017 em Santiago (Chile) e 2022 em Rosario (Argentina). Em todas, o Brasil liderou o quadro de medalhas, com um total de 440 pódios (197 de ouro, 123 de prata e 120 de bronze).

Leia Mais União Corinthians perde para o Flamengo e cai na classificação do NBB