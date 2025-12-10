Pogba se torna sócio e embaixador de um time profissional de corrida de camelos

Pouco tempo após voltar aos gramados, o jogador do Monaco Paul Pogba anunciou sua participação em um novo projeto inusitado: corrida profissional de camelos. Por meio de um vídeo no Instagram, o francês contou que assumiu o papel de acionista e embaixador da equipe saudita Al-Haboob, a primeira do ramo, e que está "orgulhoso do projeto".

Com o objetivo de estruturar uma liga internacional e firmar a atividade como esporte oficial, a equipe já compete em campeonatos realizados em países como Catar, Emirados Árabes e Kuwait.

A corrida de camelos surgiu na Península Árabe, movimentando um mercado milionário. O que mais chamou a atenção do público foram os valores pelos quais os animais são comercializados - algumas trocas comerciais podem chegar a R$ 27 milhões.

Em entrevista à BBC, o jogador afirmou que seu interesse surgiu ao assistir a vídeos das competições no Youtube. "O que me cativou foi a dedicação necessária de todos os envolvidos. No fim das contas, esporte é esporte. Exige garra, sacrifício e trabalho em equipe", disse.

"As pessoas podem não se dar conta, mas o esporte sempre conecta as pessoas de alguma forma. Seja no futebol, nas corridas de camelo ou no boxe, os fundamentos são semelhantes. Você precisa de determinação, foco, disciplina e garra. É isso que faz os campeões no final das contas", completou o atleta.

Pogba comentou que se tornar o jogador mais caro do mundo em 2016 foi uma honra, mas exigiu "trabalho duro, pressão e responsabilidade" e que seria "um momento lindo de fechamento de ciclo" ter a posse do camelo mais caro do mundo um dia.