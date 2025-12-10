'Plano Endrick' pode ser surpresa de técnico do Real Madrid contra o City, diz jornal espanhol

O atacante Endrick pode voltar a ter oportunidades com o técnico Xabi Alonso no Real Madrid. Pelo menos é o que garante o jornal espanhol Marca. De acordo com o periódico, o treinador conversou e deu mais atenção para o brasileiro no treino da última terça-feira, 9, véspera do duelo contra o Manchester City, pela Uefa Champions League.

Segundo o jornal, é possível que Endrick ganhe minutos no jogo desta quarta-feira contra o time inglês. Não estaria descartada a chance do atleta ser até titular.

"Em situações desesperadas, medidas desesperadas. Isso poderia explicar o fato de que Xabi (Alonso) tenha ativado o 'plano Endrick' no treinamento de terça, o último antes do duelo contra o City", informou o periódico.

"Os 'mimos' a Endrick, unidos ao fato de Mbappé ser dúvida para o jogo, poderiam supor que o brasileiro tivesse alguma chance de ser protagonista contra o City, seja de início ou vindo do banco de reservas. Se for titular, seria a primeira vez na temporada e a primeira vez com Xabi", completa o veículo de comunicação.

Com o treinador espanhol, Endrick atuou por apenas 11 minutos, em partida contra o Valencia, no dia 1º de novembro. No jogo do último final de semana, na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo, por 2 a 0, por LaLiga, Endrick ficou no banco de reservas. Ainda assim, foi expulso depois de reclamar com a arbitragem.

"O fato de não poder jogar contra o Alavés por suspensão é um fator adicional de que possa ser agora ou nunca para o brasileiro", afirma o Marca.

"Definitivamente, seria uma aposta surpreendente tendo em conta a falta de oportunidades ao brasileiro desde que se recuperou da última lesão. Uma circunstância que, além disso, o deixa com um pé e meio fora do Real Madrid no mercado de inverno", complementa.