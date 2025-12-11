Pinheiros vence a sexta seguida e assume o terceiro lugar no NBB

O Pinheiros (SP) conquistou na noite de quarta-feira (10) a sua sexta vitória seguida no Novo Basquete Brasil. Em casa, o time comandado pelo técnico Gustavo de Conti derrotou o Mogi Basquete (SP), por 84 a 69, e saltou para a terceira posição na classificação geral, com 10 vitórias em 12 jogos.
Diante de Mogi, o time de São Paulo foi mais eficiente nos rebotes, pegando 44 bolas, sendo 13 de ataque, contra apenas 30 do adversário, com nove de ataque.
O armador estadunidense David Sloan terminou como o principal pontuador do Pinheiros com 17 pontos, além de cinco assistências.
Mas a vitória foi construída através de um ótimo trabalho coletivo, com preciosas contribuições dos alas Betinho (13 pontos, três rebotes e uma assistência) e Pedro Pastre (12 pontos, quatro rebotes) e o ala-pivô Yan Djalo (12 pontos, quatro rebotes e duas assistências).
— Foi uma baita vitória contra um time muito duro e um dos mais difíceis de jogar no campeonato. A colocação que eles estão mostra isso e só perderam para os que estão na frente da classificação, com jogos bem equilibrados. Foi uma vitória superimportante para nós porque era um confronto direto. E da forma que foi. O time teve muita maturidade depois que a diferença caiu e conseguimos a recuperação no jogo — avaliou Gustavo de Conti.
Pelo Mogi Basquete, que sofreu a quarta derrota em 13 jogos no NBB, o armador Felipe Ruivo foi o cestinha com 15 pontos, além de sete assistências e três rebotes.
Na classificação do NBB, apenas Flamengo e Minas Tênis Clube, ambos com dois jogos a mais, com 12 vitórias e duas derrotas, estão à frente do Pinheiros.
Demais resultados:
- São José (SP) 87 x 73 Brasília Basquete (DF)
- Bauru Basketball (SP) 94 84 Corinthians (SP)