Pinheiros vence a 13ª seguida e termina turno do NBB na liderança

O Pinheiros (SP) confirmou sua ótima fase e, nesta segunda-feira (29), derrotou o Pato Basquete (PR) por 94 a 67, conquistou a décima terceira vitória consecutiva e encerrou o primeiro turno do NBB na primeira colocação, com 17 vitórias e duas derrotas.
A equipe paulista abriu boa vantagem no primeiro quarto contra os donos da casa (27 a 18) com destaque para Betinho, que anotou 11 pontos em pouco mais de três minutos em quadra. No segundo período, os pinheirenses foram mais intensos e aumentaram a diferença no placar, indo para o intervalo vencendo por 19 pontos no marcador (52 a 33).
O Pato equilibrou a partida, mas o terceiro período também terminou com vitória paulista (21 a 16) e 73 a 49 no marcador. No último quarto, o Pinheiros manteve o ritmo e garantiu a sétima vitória, em oito partidas, como visitante.
Com 16 pontos, o ala-pivô Yan Djalo foi o cestinha do Pinheiros. O ala Betinho, com 15 pontos, o armador estadunidense David Sloan, com 11 pontos e seis assistências e o pivô Agapy, com 10 pontos e nove rebotes foram outros destaques do líder do NBB.
A equipe paranaense sofreu sua 14ª derrota e com apenas cinco vitórias ocupa o 15º lugar. Com 20 pontos, o armador estadunidense Tradavis Thompson foi o cestinha do Pato e do jogo.
Confira outros resultados da rodada:
- Sesi-Franca (SP) 82 x 74 Rio Claro (SP)
- Fortaleza/Basquete Cearense (CE) 78 x 86 Cruzeiro (MG)
- Bauru Basketball (SP) 66 x 71 Brasília Basquete (DF)
- Basket Osasco (SP) 73 x 92 São José Basketball (SP)
- Unifacisa (PB) 102 x 107 Minas Tênis Clube (MG)
- Mogi Basquete (SP) 71 x 56 Caxias do Sul Basquete (RS)
- Flamengo (RJ) 104 x 71 Botafogo (RJ)
- Corinthians (SP) 88 x 76 União Corinthians (RS)
Classificação final do 1º turno do NBB:
- 1º - Pinheiros 36
- 2º - Flamengo 36
- 3º - Minas Tênis Clube 36
- 4º - Sesi-Franca 36
- 5º - Brasília Basquete 33
- 6º - Corinthians 32
- 7º - São José 31
- 8º - Paulistano 30
- 9º - Mogi Basquete 29
- 10º - União Corinthians 28
- 11º - Bauru Basketball 28
- 12º - Unifacisa 28
- 13º - Caxias do Sul Basquete 28
- 14º - Cruzeiro 25
- 15º - Pato Basquete 24
- 16º - Fortaleza/Basquete Cearense 23
- 17º - Rio Claro 23
- 18º - Basket Osasco 23
- 19 - Botafogo 22
- 20º - Vasco da Gama 21