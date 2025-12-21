Pinheiros mantém liderança do NBB com 10 vitórias seguidas; Minas e Flamengo seguem próximos na briga pelo topo

Gregate (D) foi um dos destaques do Pinheiros. Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

O Pinheiros manteve neste domingo (21) a liderança do Novo Basquete Brasil (NBB). Em seu ginásio, o time comandado pelo técnico Gustavo de Conti venceu o clássico paulista contra o Corinthians, por 109 a 80, e manteve uma série de 10 jogos sem perder. A última derrota foi para o Paulistano, no dia 6 de novembro.

Esta foi a 14ª vitória do Pinheiros em 16 jogos no NBB. Para vencer o Corinthians, foram 13 bolas convertidas da linha dos três, com um aproveitamento de 48%, além de um grande domínio de rebotes (42 a 32).

Com 21 pontos e cinco rebotes, o ala-pivô Yan Djalo foi o grande destaque do líder do NBB.

— Quero falar da nossa defesa. A nossa intensidade. Estamos jogando de forma muito coletiva, alegre. Estamos tentando executar o que o Gustavo (de Conti) vem pedindo. Ele é um bom técnico e estamos tentando absorver tudo que ele mostra pra gente, situações de jogadas (de ataque), de defesa. Então o nosso mérito vem da coletividade. Estamos todos juntos, na mesma intensidade e é isso que está fazendo diferença na quadra — disse Djalo, de 24 anos.

Djalo foi o cestinha do líder do NBB. Carlos Roosewelt / Divulgação/Fortaleza Basquete Cearense

E o trabalho coletivo ainda contou com 20 pontos e oito assistências do armador estadunidense David Sloan; 19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências do ala-armador Felipe Gregate; 11 pontos e cinco rebotes do ala-pivô Penha Jr; nove pontos e cinco assistências do armador Cauã Pacheco; e oito pontos e sete rebotes do pivô Agapy.

O Corinthians sofreu sua quinta derrota em 16 jogos. O ala estadunidense Davaunta Thomas e o pivô Lucas Cauê, ambos com 15 pontos, foram os melhores do Timão, que se manteve na sexta colocação.

Minas bate o Vasco e segue em segundo

Eric McCree (D) liderou o Minas. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Em Belo Horizonte, o Minas Tênis Clube derrotou o Vasco da Gama, por 71 a 59, e manteve a segunda posição. O time mineiro tem a mesma campanha do Pinheiros, mas é superado no saldo de cestas.

O Minas teve quatro jogadores com 10 ou mais pontos. O ala-pivô estadunidense Eric McCree fez 16 pontos, apanhou quatro rebotes e foi o cestinha da equipe ao lado do armador uruguaio Lucas Rodríguez, que ainda fez duas assistências.

Já o ala estadunidense Jordan Williams terminou com 12 pontos e cinco rebotes, enquanto o pivô Wini Silva fez 11 pontos e conquistou cinco rebotes.

O Vasco sofreu sua 15ª derrotas em 17 atuações. Com 18 pontos e nove rebotes, o pivô Serjão foi o melhor do lanterna do NBB.

Flamengo bate Cruzeiro e se mantém em terceiro

Gui Deodato Foi um dos cestinhas do Flamengo. Arthur Lobo / Divulgação/Cruzeiro Basquete

A briga pela liderança teve mais um dos favoritos vencendo. Também em Belo Horizonte, o Flamengo bateu o Cruzeiro, por 93 a 80, em um jogo que chegou ao último período indefinido.

O time carioca somou sua 13ª vitória em 15 partidas e está em terceiro, atrás de Pinheiros e Minas.

Com 14 bolas convertidas da linha dos três, sendo quatro delas do ala argentino Alex Negrete, cestinha do confronto com 28 pontos, o Flamengo ainda 22 pontos e cinco rebotes do ala Gui Deodato.

Para o Cruzeiro, que ocupa o 15º lugar na classificação, esta foi a 11ª derrota em 15 jogos. A equipe mineira teve dois jogadores com 14 pontos e seis rebotes: o ala-pivô Túlio da Silva e o pivô Wesley Sena.

Caxias vence e entra no top-10

Em Caxias do Sul, o time da casa venceu a Unifacisa (PB), por 89 a 80, e assumiu o 10º lugar, mantendo chances de classificação para a Copa Super 8, torneio que reunirá os oito melhores do primeiro turno.

