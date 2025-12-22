Perugia bate Osaka e é tricampeão do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino

Jogadores do Perugia celebram o título. Volleyball World / Divulgação

O Umbria Volley Perugia, da Itália, derrotou o Osaka Bluteon, do Japão, neste domingo (21), por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/21 e 29/27, e conquistou, pela terceira vez na história, o título do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino.

A equipe italiana terminou invicta o torneio disputado em Belém, no Pará. Foram cinco vitórias e apenas dois sets perdidos, para o próprio Osaka, na fase de grupos.

Campeão em 2022 e 2023, o Perugia passa a ser o terceiro maior vencedor do Mundial, atrás do brasileiro Sada Cruzeiro e do também italiano Trentino, que ergueram o troféu de campeão em cinco oportunidades.

Esta foi a 13ª vez, em 20 edições, que um clube da Itália levou o título. O Brasil tem cinco e a Rússsia, duas conquistas.

Tricampeões

Seis jogadores participaram dos três títulos mundiais conquistados pelo Perugia: o levantador Simone Giannelli, os ponteiros Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, os centrais Roberto Russo e Sebastián Solé e o líbero Massimo Colaci.

Destaques da final

Ben Tara foi o maior pontuador da final. Volleyball World / Divulgação

Na final, o oposto Wassim Ben Tara foi o principal pontuador, com 16 acertos (14 ataques e dois bloqueios). O tunisiano conquistou seu segundo título. O polonês Semeniuk também chegou aos dois dígitos na pontuação, terminando a partida com 13 pontos (12 ataques e um ace).

Pelo Osaka, que disputou sua primeira final em um Mundial, o oposto Yuji Nishida fez 14 pontos, enquanto o central Larry Evbade-Dan e o ponta cubano Miguel López marcaram 10 vezes, cada.

MVP

Giannelli foi o melhor do Mundial. Volleyball World / Divulgação

Assim como no título de 2022, Giannelli foi eleito o melhor jogador do torneio e ficou com o troféu de MVP.

Seleção do campeonato

Além de Giannelli, o time ideal do campeonato teve Ben Tara, Miguel López, o ponta estadunidense Aaron Russell (Warta Zawiercie), os centrais argentinos Agustín Loser e Sebastián Solé, ambos do Perugia, e o líbero Tomohiro Yamamoto, do Osaka.