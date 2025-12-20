Perugia bate o Vôlei Renata e vai decidir o Mundial de Clubes  masculino

Ler resumo

Plotnytskyi teve bom aproveitamento no ataque do Perugia. Volleyball World / Divulgação

O Umbria Volley Perugia, da Itália, será o adversário do Osaka Bluteon, do Japão, na decisão do Campeonato Mundial de Clubes Masculino, que está sendo disputado em Belém, no Pará. O jogo acontecerá no domingo (21), às 18h30min.

Neste sábado (20), o time italiano derrotou o Vôlei Renata, de Campinas, por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/15, 25/16 e 25/21, em uma hora e 21 minutos de jogo.

Invicto, com quatro vitórias e apenas dois sets perdidos para o próprio Osaka, na fase de grupos, o Perugia busca seu terceiro título mundial. Atual campeão europeu, o time italiano venceu as edições de 2022 e 2023.

Com três derrotas em quatro jogos, o Vôlei Renata disputará o terceiro lugar contra o Warta Zawiercie, da Polônia. Na primeira fase, o time polonês venceu o confronto entre eles por 3 a 2.

O jogo

Ben Tara foi o maior pontuador do jogo. Volleyball World / Divulgação

A equipe de Campinas só conseguiu equilibrar a partida nos primeiros instantes do primeiro set e chegou a liderar em 9 a 8, após bloqueio de Matheus Pinta.

Mas logo depois, o Perugia assumiu a liderança do marcador e disparou em 17 a 11, para fechar em 25 a 15, aproveitando os nove erros cometidos pelo time brasileiro e os cinco marcados pelo ponta ucraniano Oleh Plotnytskyi.

Na segunda parcial, o Perugia foi dominante desde o primeiro ponto e fechou com tranquilos 25 a 16, com 19 pontos marcados pelo ataque, sendo nove deles do oposto tunisiano Ben Tara.

Liderada pelo levantador Simone Giannelli, que chegou a marcar um ponto atacando como oposto, a equipe italiana controlou o time brasileiro no terceiro set, especialmente nos dois momentos em que o time paulista esboçou reação e encostou em 14 a 12 e, posteriormente chegou a empatar em 21 a 21, descontando uma desvantagem de quatro pontos.

Mas com uma sequência de contra-ataques e um bloqueio do argentino Sebastián Solé, o Perugia fechou em 25 a 21 e garantiu a vaga na final.

Destaques

Acerola foi o maior pontuador do time de Campinas. Volleyball World / Divulgação

Com 16 acertos, Ben Tara o foi o maior pontuador do jogo, seguido pelo central argentino Agustín Loser, com 11, e pelos ponteiros Plotnytskyi e o polonês Kamil Semeniuk, ambos com 10.

No Campinas, o oposto Acerola marcou 11 pontos, quatro a mais que os pontas Adriano e Renan Bonora.

Como está sendo disputado o Mundial

O Mundial teve oito times divididos em dois grupos de quatro, que se enfrentaram dentro das respectivas chaves, na primeira fase.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificaram para as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A foi formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B, Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly

Perugia 3 x 2 Osaka Bluteon

Al-Rayyan 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 3 x 1 Praia Clube

Quinta-feira (18)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Perugia

Asswehly 0 x 3 Osaka Bluteon

Praia Clube 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 0 x 3 Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais:

Warta Zawercie 0 x 3 Osaka Bluteon

18h30 - Perugia3 x 0 Vôlei Renata

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar - Warta Zawiercie x Vôlei Renata

18h30 - Final - Osaka Bluteon x Perugia

Onde assistir ao Mundial de Clubes

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).

