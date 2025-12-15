Paulinho tem 'excelente evolução', mas não tem data para voltar a jogar pelo Palmeiras

A torcida do Palmeiras não deve ver o atacante Paulinho em ação na estreia do Campeonato Paulista, dia 11 de janeiro, diante da Portuguesa, no Canindé. Afastado dos gramados desde julho por causa de lesão por estresse na tíbia da perna direita, o jogador vem se recuperando bem da cirurgia a que foi submetido, mas, segundo o coordenador médico do clube, ainda não tem data de retorno.

"O Paulinho se encontra aproximadamente com quatro meses e meio de pós-operatório de uma revisão de uma fratura por estresse da tíbia. Isso é um período curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia desde então, quando a gente entrou nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação", disse Pedro Pontin, em entrevista à TV Palmeiras.

"Felizmente segue uma excelente evolução. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, já fazendo exercício de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que nós ainda consideramos um período de cicatrização, que ainda vai requerer um pouco de atenção em relação a algumas características que essa evolução precisa ter. Então, a primeira delas é a cicatrização plena do osso que está caminhando para isso", afirmou o médico.

Juntamente com Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista, Paulinho faz tratamento no Núcleo de Saúde e Performance até o dia 23 e depois se reapresenta no dia 4 para a retomada do cronograma.