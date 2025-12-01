Patriots x Giants hoje: horário e onde assistir ao jogo da NFL desta segunda-feira

New England Patriots recebe o New York Giants nesta noite. MICHAEL HICKEY / Getty Images via AFP

A Semana 13 da NFL está próxima do fim. Nesta segunda-feira (1º), New England Patriots e New York Giants se enfrentam no último confronto da rodada, a partir das 22h15min.

Abaixo, confira como acompanhar ao jogo.

New England Patriots x New York Giants

Quando? Segunda-feira (1º), às 22h15min

Onde assistir? ESPN2, Disney+ e DAZN Game Pass

Jogos da Semana 13 da NFL

