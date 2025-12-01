Patriots x Giants hoje: horário e onde assistir ao jogo da NFL desta segunda-feira

A Semana 13 da NFL está próxima do fim. Nesta segunda-feira (1º), New England Patriots e New York Giants se enfrentam no último confronto da rodada, a partir das 22h15min.
Abaixo, confira como acompanhar ao jogo.
New England Patriots x New York Giants
- Quando? Segunda-feira (1º), às 22h15min
- Onde assistir? ESPN2, Disney+ e DAZN Game Pass
Jogos da Semana 13 da NFL
