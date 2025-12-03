Paquetá ainda sofre os efeitos da investigação ligada a apostas, diz técnico do West Ham

Expulso no fim de semana na derrota do West Ham para o Liverpool, em jogo válido pela Premier League, Lucas Paquetá ainda sofre os efeitos de ter sido alvo de uma investigação sobre o suposto envolvimento com apostas. Quem usou esse discurso para justificar a exclusão de campo do atleta foi o técnico português Nuno Espírito Santo.

No lance em que recebeu o cartão vermelho, o meio-campista revelado pelo Flamengo levou o amarelo por reclamação após a marcação de uma falta. Irritado, ele prosseguiu no seu protesto com o árbitro da partida e logo depois voltou a ser advertido com o segundo cartão.

"Ele não está bem e está sofrendo. Está desapontado e triste. Acho que isso (a investigação) ainda o afeta. Às vezes, as pessoas não têm noção de todos os problemas que os jogadores de futebol enfrentam", afirmou o treinador do West Ham.

Chateado por ter recebido dois amarelos em um intervalo de 60 segundos, Paquetá pediu desculpas aos companheiros. O jogador canhoto deixou a sua equipe com um a menos aos 38 minutos da etapa final.

"O Lucas se desculpou tanto comigo como também com os companheiros. Ele é consciente de seu erro, mas nós, como clube, protegemos os nossos (jogadores) e tentamos resolver isso de forma interna", afirmou Nuno.

Nas redes sociais, Paquetá voltou a manifestar seu descontentamento com a arbitragem do duelo com o Liverpool e cobrou a falta de um suporte psicológico por parte da FA (Associação de Futebol da Inglaterra na sigla em inglês).

"É ridículo ter minha vida e carreira afetadas por dois anos sem nenhum apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive de suportar", diz parte do trecho de sua postagem.