Palmeiras renova com Abel Ferreira até 2027

Abel Ferreira renovou por mais dois anos. FRANCK FIFE / AFP

O treinador com mais tempo no cargo no futebol brasileiro permanecerá pelos menos mais dois anos no Palmeiras. Abel Ferreira renovou, nesta quarta-feira (10), o contrato com o clube paulista até 2027.

Na função desde o final de 2020, o português é um dos mais vitoriosos da história do Palmeiras, com dois títulos da Libertadores, dois do Brasileirão, uma Copa do Brasil, entre outras conquistas.

A permanência de Abel era vista como certa, apesar de parte da torcida ser contra a sua manutenção no cargo por conta da falta de títulos em 2025, ano em que o clube fez um alto investimento.

No entanto, a presidente Leila Pereira segue acreditando no português para guiar o Palmeiras em mais conquistas nos próximos anos.