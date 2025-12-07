Palmeiras arrasa o Corinthians e abre boa vantagem na decisão do Paulista de futebol feminino

O Palmeiras deu um grande passo rumo ao bicampeonato paulista de futebol feminino. Dominante em campo, as palestrinas derrotaram um desorganizado Corinthians por 5 a 1, neste domingo, na Arena Barueri, e abriram uma vantagem considerável no primeiro jogo da final da competição.

"É um resultado que ninguém esperava, mas, independentemente do placar, precisamos manter os pés no chão. Não tem nada definido, sabemos como é o futebol", disse a palmeirense Brena, eleita a melhor em campo. "Agora é descansar e amanhã voltamos a pensar no outro jogo para vencer novamente e sairmos campeãs."

A equipe da zona oeste da capital poderá perder por até três gols de diferença, no próximo domingo (14), às 10h, em local ainda não definido. Mandante na segunda partida, o time do Parque São Jorge tenta antecipar o duelo para sábado (13), a fim de usar a Neo Química Arena, já que no domingo a equipe masculina receberá o Cruzeiro no confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil.

As palmeirenses foram avassaladoras no primeiro tempo diante de um irreconhecível Corinthians. Implacável desde o primeiro minuto, a dupla ofensiva formada por Brena e Amanda Gutierres construiu uma vantagem de 3 a 0 nos 45 minutos iniciais. Brena anotou aos 10 minutos e nos acréscimos e deu o passe para a camisa 9 acertar o ângulo da goleira Lelê - as duas dividem a artilharia da competição, ao lado de Natália, da Ferroviária, com seis gols cada uma.

Nem mesmo as quatro alterações promovidas pelo técnico Lucas Piccinato no intervalo foram suficientes para organizar o conjunto alvinegro, que até teve uma bicicleta de Jhonson afastada em cima da linha por Pati Maldaner, mas continuou sem confiança em campo. Raíssa Bahia, que havia carimbado o travessão no primeiro tempo, anotou o quarto das anfitriãs aos 12 minutos.

A técnica Rosana Augusto reforçou a defensa a fim de administrar o placar e controlar a partida até o apito final, mas em descuido no setor, Pati Maldaner cabeceou contra a própria meta, reduzindo a vantagem palmeirense para 4 a 1. Nos acréscimos, porém, Fê Palermo esfriou a reação das rivais e anotou o quinto tento palmeirense para fechar o marcador.