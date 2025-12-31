Pai de Gerson tem conversa com o Cruzeiro e revela otimismo em acerto com clube mineiro

O retorno do meio-campista Gerson ao futebol brasileiro pode estar próximo de acontecer. E o destino é o Cruzeiro. Marcão Silva, pai do jogador que atualmente defende o Zenit, da Russia, revelou que vem tendo conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, e disse estar otimista com o andamento das negociações.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, ele elogiou o projeto apresentado pelo gigante de Minas para repatriar o seu filho, que tem como meta, defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Eu bati um papo com o Pedrinho. Gostei da conversa com ele. É um cara muito sincero, mineiro... Falei que temos o projeto da Copa do Mundo. Esse projeto é muito importante. Ficaria muito feliz de ver meu filho na Copa. E ficar perto da seleção, perto de todo mundo, fica mais fácil. Estou muito otimista", afirmou Marcão.

Uma recente aquisição do Cruzeiro na composição de seu departamento de futebol foi vista como trunfo pelo pai do atleta. Bruno Spindel, novo dirigente do clube, trabalhou anos no Flamengo e tem uma boa relação com a família de Gerson.

"O Spindel vai ser muito importante em qualquer ação, qualquer situação envolvendo o Gerson. Tenho um braço de amizade muito grande com ele. Não só eu como o Gerson também. Mas friso que somos do Zenit e temos quatro anos de contrato. Tudo que acontecer, acontecerá se partir do Zenit", concluiu Marcão Silva.