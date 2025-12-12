Osasco vence Zhetysu e está na semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

O Osasco Voleibol Clube derrotou o Zhetysu Volleyball Club, do Cazaquistão, por 3 sets a 2, parciais de 25/17, 23/25, 21/25, 25/18 e 19/17, e garantiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, que está sendo disputado no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo.
Com o resultado, o time brasileiro ficou com a segunda colocação do Grupo A e vai encarar em uma das semifinais, o Imoco Volley Conegliano, da Itália, atual campeão mundial. A partida acontecerá no sábado (13), às 16h30min.
Em um jogo dificílimo, onde o time cazaque conseguiu equilibrar com um eficiente bloqueio, que marcou 16 pontos. O time de Osasco também cometeu muitos erros ao longo do jogo, 32 contra 26 do Zhetysu.
A ponteira estadunidense Caitlin Beard fez 19 pontos, dois mais que a central Mayhara e um ponto mais que a oposta argentina Bianca Cugno.
Italianas confirmam primeiro lugar
No outro jogo do Grupo A, o Pallavolo Scandicci, da Itália, finalista da última Liga dos Campeões da Europa, fez 3 a 0 (25/21, 25/15 e 25/23) sobre o Alianza Lima, do Peru, e garantiu a primeira posição.
Com a vitória, a equipe italiana enfrentará o Praia Clube, na outra semifinal. O jogo está marcado para sábado, às 13 horas.
O Alianza precisava vencer para ainda lutar pela vaga na semifinal, mas apesar da boa partida, o time peruano acabou superado.
A ponteira estadunidense Sarah Frankiln e a oposta ítalo-russa Ekaterina Antropova, ambas com 14 acertos, foi a maior pontuadora do Scandicci e da partida.
Como é disputado o Mundial
Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (9)
- Praia Clube 3 x 0 Zamalek
- Conegliano 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 0 x 3 Scandicci
- Osasco 3 x 0 Alianza
Quarta-feira (10)
- Praia Clube 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 1 x 3 Alianza
- Conegliano 3 x 0 Zamalek
- Osasco 0 x 3 Scandicci
Quinta-feira (11)
- Zamalek 0 x 3 Orlando
- Conegliano 3 x 0 Praia Clube
- Scandicci 3 x 0 Alianza
- Osasco 3 x 2 Zhetysu
Sábado (13)
- Semifinais:
- 13h - Scandicci x Praia Clube
- 16h30 - Conegliano x Osasco
Domingo (14)
- 13h - Disputa do 3º lugar
- 16h30 - Final
Onde assistir ao Mundial de Clubes
O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).