Osasco vence Sesi-Bauru e Copa Brasil feminina de vôlei tem confrontos definidos

Finalistas das últimas edições da Superliga e da Copa Brasil feminina de vôlei, Osasco e Sesi-Bauru voltaram a se enfrentar, nesta segunda-feira (22), em Bauru, no último jogo do primeiro turno da Superliga.
E mesmo com o desgaste acumulado nas últimas semanas, quando terminou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Clubes, o Osasco foi mais eficiente e venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/18 e 25/21, em uma hora e 28 minutos de jogo válido pela 11ª rodada.
Com a sétima vitória em 11 jogos, Osasco ultrapassou o Fluminense e encerrou esta etapa do torneio em quarto lugar. Já o Sesi-Bauru perdeu pela quinta vez e acabou em sexto lugar.
Destaques
A ponteira estadunidense Caitie Beard, que marcou 17 pontos, foi escolhida a melhor em quadra e ficou com o Troféu Viva Vôlei.
Já a oposta argentina Bianca Cugno marcou 18 e foi a principal pontuadora do jogo.
No Sesi-Bauru, a oposta Bruna Moraes e a central Diana marcaram oito vezes, cada.
Praia Clube vence vice-lanterna
No Rio de Janeiro, o Praia Clube fez 3 a 0 (25/21, 25/19 e 25/17) sobre o Tijuca Tênis Clube.
Esta foi a oitava vitória em 11 jogos da equipe mineira. Já as cariocas encerraram o turno com apenas uma vitória e na penúltima colocação.
A ponteira estadunidense Payton Caffrey marcou 20 pontos e foi o grande nome do jogo. A equipe de Uberlândia marcou 11 vezes no bloqueio, sendo quatro com a central Gabi Martins, que terminou com 10, ao lado da também central Adenízia.
No Tijuca, a ponta Ariele Tolentino marcou 16 pontos, cinco a mais que a oposta Ivna e a ponteira Paula Mohr.
Copa Brasil
A Copa Brasil será disputada entre janeiro e fevereiro de 2026 e irá reunir os oito primeiros colocados do primeiro turno, em jogos únicos.
Nas quartas de final, os quatro primeiros colocados terão direito ao mando de quadra. Já as semifinais e final serão jogadas em Londrina, no Paraná.
Confira os confrontos da Copa Brasil
- Sesc RJ-Flamengo (RJ) x Paulistano-Barueri (SP)
- Osasco Voleibol Clube (SP) x Fluminense (RJ)
- Minas Tênis Clube (MG) x Maringá Vôlei (PR)
- Praia Clube (MG) x Sesi-Bauru (SP)
Confira a classificação final do 1º turno da Superliga feminina:
- 1º — Sesc RJ-Flamengo (RJ) - 30
- 2º — Minas Tênis Clube (MG) - 29
- 3º — Praia Clube (MG) - 24
- 4º — Osasco Voleibol Clube (SP) - 22
- 5º — Fluminense (RJ) - 19
- 6º — Sesi-Bauru (SP) - 18
- 7º — Maringá Vôlei (PR) - 15
- 8º — Paulistano-Barueri (SP) - 12
- 9º — Brasília Vôlei (DF) - 11
- 10º — Mackenzie (MG) - 9
- 11º — Tijuca Tênis Clube (RJ) - 6
- 12º — Renasce Sorocaba (SP) 3