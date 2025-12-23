Esportes

Em Bauru
Notícia

Osasco vence Sesi-Bauru e Copa Brasil feminina de vôlei tem confrontos definidos

Com a vitória sobre o Sesi-Bauru, Osasco fecha o primeiro turno em quarto lugar e garante mando nas quartas da Copa Brasil.

André Silva

