Osasco vence Sesi-Bauru e Copa Brasil feminina de vôlei tem confrontos definidos

Ler resumo

Volleyball World / Divulgação

Finalistas das últimas edições da Superliga e da Copa Brasil feminina de vôlei, Osasco e Sesi-Bauru voltaram a se enfrentar, nesta segunda-feira (22), em Bauru, no último jogo do primeiro turno da Superliga.

E mesmo com o desgaste acumulado nas últimas semanas, quando terminou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Clubes, o Osasco foi mais eficiente e venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/18 e 25/21, em uma hora e 28 minutos de jogo válido pela 11ª rodada.

Com a sétima vitória em 11 jogos, Osasco ultrapassou o Fluminense e encerrou esta etapa do torneio em quarto lugar. Já o Sesi-Bauru perdeu pela quinta vez e acabou em sexto lugar.

Destaques

Caitie Beard (E) foi eleita a melhor do jogo. Volleyball World / Divulgação

A ponteira estadunidense Caitie Beard, que marcou 17 pontos, foi escolhida a melhor em quadra e ficou com o Troféu Viva Vôlei.

Já a oposta argentina Bianca Cugno marcou 18 e foi a principal pontuadora do jogo.

No Sesi-Bauru, a oposta Bruna Moraes e a central Diana marcaram oito vezes, cada.

Praia Clube vence vice-lanterna

Caffrey foi a maior pontuadora na vitória do Praia Clube. Volleyball World / Divulgação

No Rio de Janeiro, o Praia Clube fez 3 a 0 (25/21, 25/19 e 25/17) sobre o Tijuca Tênis Clube.

Esta foi a oitava vitória em 11 jogos da equipe mineira. Já as cariocas encerraram o turno com apenas uma vitória e na penúltima colocação.

A ponteira estadunidense Payton Caffrey marcou 20 pontos e foi o grande nome do jogo. A equipe de Uberlândia marcou 11 vezes no bloqueio, sendo quatro com a central Gabi Martins, que terminou com 10, ao lado da também central Adenízia.

No Tijuca, a ponta Ariele Tolentino marcou 16 pontos, cinco a mais que a oposta Ivna e a ponteira Paula Mohr.

Copa Brasil

A Copa Brasil será disputada entre janeiro e fevereiro de 2026 e irá reunir os oito primeiros colocados do primeiro turno, em jogos únicos.

Nas quartas de final, os quatro primeiros colocados terão direito ao mando de quadra. Já as semifinais e final serão jogadas em Londrina, no Paraná.

Confira os confrontos da Copa Brasil

Sesc RJ-Flamengo (RJ) x Paulistano-Barueri (SP)

Osasco Voleibol Clube (SP) x Fluminense (RJ)

Minas Tênis Clube (MG) x Maringá Vôlei (PR)

Praia Clube (MG) x Sesi-Bauru (SP)

Confira a classificação final do 1º turno da Superliga feminina: