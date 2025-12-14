Osasco vence duelo brasileiro contra o Praia Clube e é bronze no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

O Brasil voltou a subir no pódio do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Após cinco edições seguidas com as três primeiras posições sendo privilégio de equipes da Europa, neste domingo (14), o Osasco Voleibol Clube derrotou o Praia Clube por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 28/26 e 25/19, em uma hora e 32 minutos de jogo no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, e ficou com a medalha de bronze.
Este foi o 14º pódio brasileiro na história da competição, sendo a quarta medalha de bronze. Osasco, que foi o último não europeu campeão em 2012, garantiu sua terceira medalha de bronze e a quinta em 18 edições do evento.
O jogo
Apoiado pelo público paulista, Osasco superou o time mineiro no set inicial e conseguiu uma impressionante virada no segundo, quando esteve 24-20, abaixo no marcador, e ainda precisou salvar outros dois set points. Já no terceiro, o time comandado por Luizomar de Moura foi superior e garantiu a terceira posição sem sobressaltos.
Com 21 acertos, a oposta argentina Bianca Cugno voltou a ser a destaque de Osasco, que ainda contou com 11 pontos da central Larissa, sendo seis deles de bloqueio, fundamento onde as paulistas foram amplamente superiores.
Pelo Praia, a ponteira estadunidense Payton Caffrey terminou com 18 pontos, cinco a mais que a central Adenízia.
Esta foi a quarta vez na história que o time de Uberlândia terminou o Mundial na quarta posição, sendo a terceira consecutiva.
Como é disputado o Mundial
Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.
Confira abaixo a tabela de jogos:
Terça-feira (9)
- Praia Clube 3 x 0 Zamalek
- Conegliano 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 0 x 3 Scandicci
- Osasco 3 x 0 Alianza
Quarta-feira (10)
- Praia Clube 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 1 x 3 Alianza
- Conegliano 3 x 0 Zamalek
- Osasco 0 x 3 Scandicci
Quinta-feira (11)
- Zamalek 0 x 3 Orlando
- Conegliano 3 x 0 Praia Clube
- Scandicci 3 x 0 Alianza
- Osasco 3 x 2 Zhetysu
Sábado (13)
- Semifinais:
- Scandicci 3 x 0 Praia Clube
- Conegliano 3 x 1 Osasco
Domingo (14)
- 3º lugar - Praia Clube 0 x 3 Osasco
- 16h30 - Final - Scandicci x Conegliano
Onde assistir ao Mundial de Clubes
O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).