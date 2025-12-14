Osasco vence duelo brasileiro contra o Praia Clube e é bronze no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

Brasil voltou a subir no pódio do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Volleyball World / Divulgação

O Brasil voltou a subir no pódio do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Após cinco edições seguidas com as três primeiras posições sendo privilégio de equipes da Europa, neste domingo (14), o Osasco Voleibol Clube derrotou o Praia Clube por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 28/26 e 25/19, em uma hora e 32 minutos de jogo no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, e ficou com a medalha de bronze.

Este foi o 14º pódio brasileiro na história da competição, sendo a quarta medalha de bronze. Osasco, que foi o último não europeu campeão em 2012, garantiu sua terceira medalha de bronze e a quinta em 18 edições do evento.

O jogo

Cugno foi o noem de Osasco no Mundial. Volleyball World / Divulgação

Apoiado pelo público paulista, Osasco superou o time mineiro no set inicial e conseguiu uma impressionante virada no segundo, quando esteve 24-20, abaixo no marcador, e ainda precisou salvar outros dois set points. Já no terceiro, o time comandado por Luizomar de Moura foi superior e garantiu a terceira posição sem sobressaltos.

Com 21 acertos, a oposta argentina Bianca Cugno voltou a ser a destaque de Osasco, que ainda contou com 11 pontos da central Larissa, sendo seis deles de bloqueio, fundamento onde as paulistas foram amplamente superiores.

Pelo Praia, a ponteira estadunidense Payton Caffrey terminou com 18 pontos, cinco a mais que a central Adenízia.

Esta foi a quarta vez na história que o time de Uberlândia terminou o Mundial na quarta posição, sendo a terceira consecutiva.

Como é disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira abaixo a tabela de jogos:

Praia Clube ficou pela terceira temporada seguida em quarto lugar. Volleyball World / Divulgação

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

3 x 0 Orlando Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 3 x 0 Alianza

Quarta-feira (10)

Praia Clube 3 x 0 Orlando

Zhetysu 1 x 3 Alianza

Conegliano 3 x 0 Zamalek

Osasco 0 x 3 Scandicci

Quinta-feira (11)

Zamalek 0 x 3 Orlando

Conegliano 3 x 0 Praia Clube

Scandicci 3 x 0 Alianza

Osasco 3 x 2 Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais:

Scandicci 3 x 0 Praia Clube

Conegliano 3 x 1 Osasco

Domingo (14)

3º lugar - Praia Clube 0 x 3 Osasco

16h30 - Final - Scandicci x Conegliano

