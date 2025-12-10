Osasco vence Alianza Lima em estreia no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 

O Osasco Voleibol Clube começou bem sua campanha no Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Nesta terça-feira (9), no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, o time brasileiro derrotou o Alianza Lima, do Peru, por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/17 e 25/18 , em uma hora e 12 minutos de jogo válido pelo Grupo A.
Campeão em 2012, Osasco tenta quebrar uma hegemonia de 12 campeonatos consecutivos com apenas clubes europeus vencendo a competição.
Diante do atual vice-campeão sul-americano, a equipe paulista se impôs sem dificuldades e contou com 52 pontos de ataque contra 31 das peruanas.
A oposta argentina Bianca Cugno, com 19 acertos, foi a principal pontuadora do jogo. Já a ponteira estadunidense Caitlin Beard fez 11, mesma marca da oposta francesa Maëva Orlé, do Alianza Lima.
Scandicci confirma favoritismo
No primeiro jogo do Grupo A, o Pallavolo Sacandicci, da Itália, finalista da última Liga dos Campeões da Europa, derrotou o Zhetysu Volleyball Club, do Cazaquistão, por 3 a 0 (25/22, 25/21 e 25/20), em uma hora e 13 minutos de jogo.
Com 19 pontos (15 de ataque e 4 de saque), a oposta Ekaterina Antropova foi a principal jogadora do Scandicci, que que ainda teve 12 pontos da central alemã Camilla Weitzel.
O Zhetysu, atual campeão asiático e que vinha de 14 jogos invicto, teve como destaque a oposta Tatyana Nikitina, que fez 11 pontos.
Como é disputado o Mundial
Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (9)
- Praia Clube 3 x 0 Zamalek
- Conegliano 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 0 x 3 Scandicci
- Osasco 3 x 0 Alianza
Quarta-feira (10)
- 10h - Praia Clube x Orlando
- 13h30 - Zhetysu x Alianza
- 17h - Conegliano x Zamalek
- 20h30 - Osasco x Scandicci
Quinta-feira (11)
- 10h - Zamalek x Orlando
- 13h30 - Conegliano x Praia Clube
- 17h - Scandicci x Alianza
- 20h30 - Osasco x Zhetysu
Sábado (13)
- Semifinais - 13h e 16h30
Domingo (14)
- 13h - Disputa do 3º lugar
- 16h30 - Final
Onde assistir o Mundial de Clubes:
O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).