Osasco vence Alianza Lima em estreia no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 

Bianca Cugno (C) foi a principal pontuadora de Osasco. Volleyball World / Divulgação

O Osasco Voleibol Clube começou bem sua campanha no Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Nesta terça-feira (9), no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, o time brasileiro derrotou o Alianza Lima, do Peru, por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/17 e 25/18 , em uma hora e 12 minutos de jogo válido pelo Grupo A.

Campeão em 2012, Osasco tenta quebrar uma hegemonia de 12 campeonatos consecutivos com apenas clubes europeus vencendo a competição.

Diante do atual vice-campeão sul-americano, a equipe paulista se impôs sem dificuldades e contou com 52 pontos de ataque contra 31 das peruanas.

A oposta argentina Bianca Cugno, com 19 acertos, foi a principal pontuadora do jogo. Já a ponteira estadunidense Caitlin Beard fez 11, mesma marca da oposta francesa Maëva Orlé, do Alianza Lima.

Scandicci confirma favoritismo

Antropova foi a principal pontuadora do Scandicci. Volleyball World / Divulgação

No primeiro jogo do Grupo A, o Pallavolo Sacandicci, da Itália, finalista da última Liga dos Campeões da Europa, derrotou o Zhetysu Volleyball Club, do Cazaquistão, por 3 a 0 (25/22, 25/21 e 25/20), em uma hora e 13 minutos de jogo.

Com 19 pontos (15 de ataque e 4 de saque), a oposta Ekaterina Antropova foi a principal jogadora do Scandicci, que que ainda teve 12 pontos da central alemã Camilla Weitzel.

O Zhetysu, atual campeão asiático e que vinha de 14 jogos invicto, teve como destaque a oposta Tatyana Nikitina, que fez 11 pontos.

Como é disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

3 x 0 Orlando Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 3 x 0 Alianza

Quarta-feira (10)

10h - Praia Clube x Orlando

13h30 - Zhetysu x Alianza

17h - Conegliano x Zamalek

20h30 - Osasco x Scandicci

Quinta-feira (11)

10h - Zamalek x Orlando

13h30 - Conegliano x Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais - 13h e 16h30

Domingo (14)

13h - Disputa do 3º lugar

16h30 - Final

Onde assistir o Mundial de Clubes:

O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).



