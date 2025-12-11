Osasco perde para o Scandicci e adia classificação no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

Bianca Cugno fe 27 pontos para o time brasileiro. Volleyball World / Divulgação

Após estrear com uma tranquila vitória sobre o Alianza Lima, do Peru, o Osasco Voleibol Clube sofreu sua primeira derrota no Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Nesta quarta-feira (10), no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, o time brasileiro foi batido pelo Pallavolo Sacandicci, da Itália, finalista da última Liga dos Campeões da Europa, que fez 3 a 0 (31/29, 25/22 e 25/15), em uma hora e 24 minutos de jogo válido pelo Grupo A.

Com duas vitórias, o time italiano garantiu uma das duas vagas na semifinal. Osasco e Alianza Lima, que fez 3 a 1 no Zhetysu Volleyball Club, do Cazaquistão, parciais de 24/26, 25/21, 25/23 e 26/24, irão definir o segundo semifinalista.

Com 27 acertos, a argentina Bianca Cugno, do Osasco, foi a principal pontuadora do jogo.

Mas se o time paulista contou com grande atuação de sua oposta, o Scandicci teve a dupla formada pela oposta ítalo-russa Ekaterina Antropova (22) e da ponteira estadunidense Avery Skinner (21) combinando para 43 pontos.

Congeliano usa reservas e se classifica para as semifinais junto com o Praia Clube

Merit Adigwe fez 19 pontos para o Conegliano. Volleyball World / Divulgação

Pelo Grupo B, o atual campeão, o Imoco Volley Conegliano, da Itália, fez fáceis 3 a 0 sobre o Zamalek, do Egito. As parciais foram de 25/14, 25/16 e 25/22.

Com o resultado, o time italiano que atuou com sua formação reserva, se classificou para as semifinais ao lado do brasileiro Praia Clube, que foi beneficiado com a vitória da equipe europeia, já que ambas também venceram na primeira rodada.

Na quinta-feira (11), Praia Clube e Conegliano decidem a liderança do Grupo B.

Como é disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

3 x 0 Orlando Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 3 x 0 Alianza

Quarta-feira (10)

Praia Clube 3 x 0 Orlando

Zhetysu 1 x3 Alianza

Conegliano 3 x 0 Zamalek

Osasco 0 x 3 Scandicci

Quinta-feira (11)

10h - Zamalek x Orlando

13h30 - Conegliano x Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais - 13h e 16h30

Domingo (14)

13h - Disputa do 3º lugar

16h30 - Final

Onde assistir ao Mundial de Clubes

O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).