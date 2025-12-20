Osaka Blueteon é o primeiro finalista do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino

López (D) lidera o ataque do time japonês. Volleyball World / Divulgação

Com uma atuação irrepreensível, o Osaka Bluteon, do Japão, derrotou o Warta Zawiercie, da Polônia, neste sábado (20), por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/23 e 25/19, em uma hora e 12 minutos de partida disputada no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará, e é o primeiro finalista do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino.

Esta será a primeira vez que uma equipe japonesa disputará a final do torneio e a segunda de uma equipe asiática, após o vice do Al-Rayyan (Catar) em 2014. O adversário será definido entre Vôlei Renata, de Campinas, e Umbria Volley Perugia, da Itália, que jogam ainda neste sábado.

Grande surpresa da competição, o Osaka foi o responsável por eliminar o brasileiro Sada Cruzeiro, atual campeão, ainda na fase de grupos.

O jogo

Nishida é uma dos principais jogadores do vôlei japonês. Volleyball World / Divulgação

Vice-campeão europeu, o Warta Zawiercie entrou em quadra como favorito, mas foi completamente dominado nas três parciais.

O ponteiro cubano Miguel López marcou 13 pontos e liderou o ataque do time japonês, que ainda contou com 11 pontos do oposto Yuji Nishida.

Pelo time polonês, o oposto Bartlomiej Bolacz terminou com 11 acertos.

Como está sendo disputado o Mundial

O Mundial teve oito times divididos em dois grupos de quatro, que se enfrentaram dentro das respectivas chaves, na primeira fase.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificaram para as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A foi formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B, Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly

Perugia 3 x 2 Osaka Bluteon

Al-Rayyan 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 3 x 1 Praia Clube

Quinta-feira (18)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Perugia

Asswehly 0 x 3 Osaka Bluteon

Praia Clube 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 0 x 3 Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais:

Warta Zawercie 0 x 3 Osaka Bluteon

18h30 - Perugia x Vôlei Renata

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar - Warta Zawiercie x Vôlei Renata/Perugia

18h30 - Final - Osaka Bluteon x Vôlei Renata/Perugia

Onde assistir ao Mundial de Clubes

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).

