Os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5) em Washington D.C., resultou em uma fase de grupos sem precedentes: 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, com as seleções anfitriãs, os Estados Unidos, o México e o Canadá nos Grupos D, A e B, respectivamente.
O jogo de abertura será entre México e África do Sul no dia 11 de junho, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México.
Já o Brasil fará sua estreia contra Marrocos em 13 de junho. Cabeça de chave do Grupo C, a seleção brasileira também terá como adversários Escócia e Haiti.
A atual campeã mundial Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J.
As duas melhores seleções de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas no geral se classificam para a segunda fase, a primeira de mata-mata (16 avos de final).
Abaixo estão os 12 grupos da Copa do Mundo da América do Norte:
Grupo A
México, África do Sul, Coreia do Sul, Vencedor da repescagem D da Uefa
Grupo B
Canadá, Vencedor da repescagem A da Uefa, Catar, Suíça
Grupo C
Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia
Grupo D
Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Vencedor da repescagem C da Uefa
Grupo E
Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador
Grupo F
Holanda, Japão, Vencedor da repescagem B da Uefa, Tunísia
Grupo G
Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia
Grupo H
Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai
Grupo I
França, Senegal, Vencedor da repescagem intercontinental 1, Noruega
Grupo J
Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia
Grupo K
Portugal, Vencedor da repescagem intercontinental 2, Uzbequistão, Colômbia
Grupo L
Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá
* AFP