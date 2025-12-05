Os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5) em Washington D.C., resultou em uma fase de grupos sem precedentes: 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, com as seleções anfitriãs, os Estados Unidos, o México e o Canadá nos Grupos D, A e B, respectivamente.

O jogo de abertura será entre México e África do Sul no dia 11 de junho, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México.

Já o Brasil fará sua estreia contra Marrocos em 13 de junho. Cabeça de chave do Grupo C, a seleção brasileira também terá como adversários Escócia e Haiti.

A atual campeã mundial Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J.

As duas melhores seleções de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas no geral se classificam para a segunda fase, a primeira de mata-mata (16 avos de final).

Abaixo estão os 12 grupos da Copa do Mundo da América do Norte:

Grupo A

México, África do Sul, Coreia do Sul, Vencedor da repescagem D da Uefa

Grupo B

Canadá, Vencedor da repescagem A da Uefa, Catar, Suíça

Grupo C

Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia

Grupo D

Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Vencedor da repescagem C da Uefa

Grupo E

Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador

Grupo F

Holanda, Japão, Vencedor da repescagem B da Uefa, Tunísia

Grupo G

Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia

Grupo H

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai

Grupo I

França, Senegal, Vencedor da repescagem intercontinental 1, Noruega

Grupo J

Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia

Grupo K

Portugal, Vencedor da repescagem intercontinental 2, Uzbequistão, Colômbia

Grupo L

Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá